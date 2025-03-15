برفقة شبيهة زوجته... كانييه ويست يثير الجدل مجدداً في شوارع لوس أنجلوس! (صور)

أثار مغني الراب الشهير كانييه ويست الجدل مجدداً بعد ظهوره برفقة شبيهة زوجته، المهندسة بيانكا سينسوري في لوس أنجلوس.



وفي التفاصيل، خرج ويست برفقة شبيهة زوجته يوم الخميس خلال تجارب أداء جوقته الخاصة "Service Sunday"، وسط انتشار شائعات طلاقهما.



وظهرت شبيهة سينسوري في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل، بقميص بأكمام طويلة وسروال باللون الأسود.