في أجواء عائلية مميزة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو (فيديو)

احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنها كريستيانو بحضور العائلة والأصدقاء.



وفي التفاصيل، نشرت سيرين عبد النور مجموعة من مقاطع الفيديو عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، حيث ظهرت مع زوجها فريد رحمه وابنتها تاليا وكريستيانو إلى جانب قالب الحلوى.

وتميز حفل عيد الميلاد بالنشاطات المسلية حيث اجتمع كريستيانو مع أصدقائه للاستمتاع معا.