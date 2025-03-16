الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في أجواء عائلية مميزة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو (فيديو)

فنّ
2025-03-16 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في أجواء عائلية مميزة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
في أجواء عائلية مميزة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو (فيديو)

احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنها كريستيانو بحضور العائلة والأصدقاء.
   
وفي التفاصيل، نشرت سيرين عبد النور مجموعة من مقاطع الفيديو عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، حيث ظهرت مع زوجها فريد رحمه وابنتها تاليا وكريستيانو إلى جانب قالب الحلوى. 
 
وتميز حفل عيد الميلاد بالنشاطات المسلية حيث اجتمع كريستيانو مع أصدقائه للاستمتاع معا.
 

آخر الأخبار

فنّ

أجواء

عائلية

مميزة...

سيرين

النور

تحتفل

ميلاد

ابنها

كريستيانو

(فيديو)

LBCI التالي
"ما عندي بعدك شي مهم"... عاصي الحلاني في لقطة مميزة مع زوجته
بعد شائعات طلاقهما... جاستن بيبر وزوجته يخططان لإنقاذ زواجهما بهذه الطريقة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-02-21

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة سوداء جريئة (صور)

LBCI
فنّ
2025-02-02

برفقة زوجها... نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في أجواء مميزة: "عائلة واحدة إلى الأبد" (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-01-13

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها في أجواء مميزة... هذا ما نشرته (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-02-10

"الله يخليلي ياها ويخليلكن أمهاتكم"... كارمن لبّس تحتفل بعيد ميلاد والدتها في أجواء عائلية دافئة (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
13:18

مسيرة رسخت في الذاكرة اللبنانية... الموت يغيّب الممثل القدير أنطوان كرباج

LBCI
فنّ
06:00

في خطوة لافتة... معرض في هونغ كونغ يجمع أعمال بيكاسو ولوحات لفنانين آسيويين (صور)

LBCI
فنّ
05:00

"ما عندي بعدك شي مهم"... عاصي الحلاني في لقطة مميزة مع زوجته

LBCI
فنّ
2025-03-15

بعد شائعات طلاقهما... جاستن بيبر وزوجته يخططان لإنقاذ زواجهما بهذه الطريقة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:48

الذكرى الـ48 لاستشهاد كمال جنبلاط... هكذا يبدو المشهد قبل بدء الإحتفال الرسمي

LBCI
حال الطقس
2025-03-12

طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
07:41

إنفجار كربير داخل مخمر موز في صيدا ووقوع إصابات

LBCI
فنّ
2025-01-18

ناصيف زيتون في حديث عن حياته الزوجية للـLBCI: هذا ما قاله عن دانييلا رحمة! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

أجواء رمضانية مميّزة في برنامج "أكرم من مين" كل ليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

"بجّوعة البترون " قصة إنقاذ ورمز للمدينة ... مصيرها اختلف عن الطيور المهاجرة الأخرى!

LBCI
أخبار دولية
14:31

تصعيد في اليمن…لتفهم ايران!

LBCI
أخبار دولية
14:22

أجواءٌ من عدم الثقة في إسرائيل رغم اعلان تل أبيب مواصلة المفاوضات مع حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

في مؤتمره السنوي .. التيار الوطني الحر يضع رؤيتة المستقبلية من صفوف المعارضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الوظيفة العامة في لبنان: لا معايير للكفاءة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

واشنطن تلتقي المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:45

مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2025

LBCI
أخبار لبنان
13:36

مخزومي: عودوا الى لبنان ولنبني معا دولة تتسع للجميع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
13:18

مسيرة رسخت في الذاكرة اللبنانية... الموت يغيّب الممثل القدير أنطوان كرباج

LBCI
حال الطقس
02:35

بعد الطقس الحار... منخفض جوي منتصف الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار لبنان
02:16

توضيح من وزارة التربية... هذا ما جاء فيه

LBCI
خبر عاجل
02:26

مصادر لرويترز: أميركا تدلي برأيها في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:05

وزير الدفاع الاسرائيلي: أصدرت التعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد على إطلاق النار من لبنان اليوم

LBCI
خبر عاجل
14:51

ترامب: أصدرت أوامر للجيش الأميركي بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين وهم شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب على السفن والطائرات والمسيرات الأميركية وغيرها

LBCI
خبر عاجل
14:52

ترامب للحوثيين: لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم وإن لم تفعلوا فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل

LBCI
أخبار لبنان
10:18

سلام من المختارة: انه التاريخ ينتصر على الاستبداد... رحم الله كمال جنبلاط وكل شهداء لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More