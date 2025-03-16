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مسيرة رسخت في الذاكرة اللبنانية... الموت يغيّب الممثل القدير أنطوان كرباج

فنّ
2025-03-16 | 19:18
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مسيرة رسخت في الذاكرة اللبنانية... الموت يغيّب الممثل القدير أنطوان كرباج
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مسيرة رسخت في الذاكرة اللبنانية... الموت يغيّب الممثل القدير أنطوان كرباج

بعد مسيرة فنية طويلة وعريقة، غيّب الموت الممثل القدير أنطوان كرباج.

أنطوان كرباج، ممثل ومسرحي لبناني ولد في بلدة زبوغة، ظهرت موهبته التمثيلية منذ صغره عندما كان يبلغ من العمر 9 سنوات ويؤلف المقاطع المسرحية والتمثيلية لتقديمها مع الجيران والأقارب. 

وبدأت مسيرة الراحل بعمل مسرحي شارك فيه في المغرب "أطلال وليل"، وبعدها تعاون مع الكاتب والممثل المسرحي الراحل منير أبو دبس حتى عام 1968 الذي انتقل فيه للعمل مع الرحابنة.

إلى جانب نجاحاته في المسرح، قدّم أنطوان كرباج أعمالا تلفزيونية رسخت في عقول المشاهدين حيث أدى أدواراً لا تنسى، نذكر منها "جان فلجان" في مسلسل "البؤساء"، دور "المفتش" في مسلسل "لمن تغني الطيور"، و"بربر آغا" في مسلسل "بربر آغا" وغيرها.

ولعب الراحل دور البطولة في أعمال سينمائية عدة، بما في ذلك "نساء في خطر"، "الصفقة"، "إمرأة في بيت عملاق" وغيرها.

وأبدع أنطوان كرباج في مجالي الإخراج والترجمة حيث قدّم مسرحيتي"القبقاب" و"بربر آغا".

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