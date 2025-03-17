ممثل شهير يتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير مسلسله... وهذا وضعه الصحي

تعرض الممثل التركي الشهير أراس بولوت إينملي لإصابة خطيرة أثناء تصوير مشهد "أكشن" في مسلسله الجديد.



وأصيب أراس بكسر في كاحله بعد التواء قدمه خلال تنفيذ مشهد خطير في مسلسل "العبقري".



ونشرت الصحفية التركية الشهيرة بيرسين ألتونش صورة عبر حسابها على انستغرام، ظهر فيها أراس أثناء وجوده في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية.