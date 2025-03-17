"نوفوكايين" يتصدر شباك التذاكر الأميركية رغم انطلاقته البطيئة

تصدّر فيلم الحركة الكوميدي "نوفوكايين" من بطولة جاك كويد، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه.وفي التفاصيل، حقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات باراماونت إيرادات ناهزت 8,7 ملايين دولار من الجمعة إلى الأحد، بحسب أرقام شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة.وتراجع فيلم "ميكي 17" إلى المركز الثاني، وهو عمل من نوع الكوميديا السوداء للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار بونغ جون هو، ومن بطولة روبرت باتينسون، محققا 7,51 ملايين دولار.وحقق "بلاك باغ"، وهو فيلم من نوع الإثارة والتجسس يحمل توقيع المخرج الحائز على جائزة الأوسكار ستيفن سودربيرغ، ومن بطولة مايكل فاسبندر وكايت بلانشيت، المركز الثالث في أول أسبوع له، بإيرادات بلغت 7,5 ملايين دولار.وحلّ فيلم "كابتن أميركا: برايف نيو وورلد"، من إنتاج مارفل وديزني في المركز الرابع بإيرادات بلغت 5,5 ملايين دولار.واحتل "ذي داي ذي إيرث بلو أب: إيه لوني تونز موفي"، وهو فيلم رسوم متحركة جديد يضم "بوركي بيغ" و"دافي داك" وشخصيات كرتونية مألوفة أخرى، المركز الخامس بإيرادات بلغت 3,2 ملايين دولار.وفي ما يلي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:6- "ذي لاست سابر" (2,83 مليون دولار).7- "بادينغتون إن بيرو" (2,8 مليون دولار).8- "دوغ مان" (2,5 مليون دولار).9- "ذي مانكي" (2,47 مليون دولار).10-"لاست بريث" (2,3 مليون دولار).المصدر: فرانس برس