الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أصداء الشرق" افتتاحًا للموسم الموسيقي الشرقي مع الأوركسترا الشرق- عربية بقيادة أندريه الحاج (صور)
فنّ
2025-03-18 | 07:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"أصداء الشرق" افتتاحًا للموسم الموسيقي الشرقي مع الأوركسترا الشرق- عربية بقيادة أندريه الحاج (صور)
بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس، نظم الكونسرفتوار الوطني أمسية موسيقية أحيتها الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق-عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج، في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت.
وحضر الأمسية شخصيات سياسية ودبلوماسية وإعلامية وثقافية، تقدمهم دولة الرئيس فؤاد السنيورة، والوزير السابق غطاس خوري، والوزير السابق محمد المشنوق، ومدير عام وزارة الثقافة د. علي الصمد، ومدير عام وزارة الاتصالات د. باسل الأيوبي، وحشد كبير من محبي الموسيقى وجمهور الكونسرفتوار الذي يواظب على حضور الحفلات الدورية التي يحييها المعهد.
"أصداء الشرق" عنوان الأمسية التي افتتح بها الكونسرفتوار حفلاته للأوركسترا الشرق – عربية لهذا الموسم، والتي ستتوالى في مواعيد جديدة يُعلن عنها في حينه، على أن تكون الحفلة المقبلة في الأول من نيسان مع الفنانة جاهدة وهبه وستقام على مسرح "إيفوار" سن الفيل (مسرح كركلا).
وافتتحت الأمسية رئيسة الكونسرفتوار د. هبة القواس بكلمة جاء فيها: "الحفلة الليلة هي الأولى في موسم الأوركسترا الشرق - عربية، ليلة مميزة مع جذورنا وأصداء موروثنا الشرقي الذي نعيد إحياءه من خلال الأوركسترا. هذه الأوركسترا عملت منذ تأسيسها بأسلوب مختلف عن أسلوب العزف الذي اعتدنا عليه في الأوركسترات الشرق- عربية، وما يميزها ليس فقط الآلات وإنما طريقة العزف المختلف والمحترف.
وتابعت القواس: "وفي هذه المناسبة، نعلن عن البدء بابتكار تقليد جديد للكتابة الموسيقية العربية، إلى جانب عزف الأوركسترا من التراث الموسيقي، ولكن في الوقت نفسه ما نتمناه على المؤلفين الموسيقيين اللبنانيين والعرب الذين يكتبون للأوركسترات السمفونية وللأعمال العظيمة، أن يعتنوا بآلاتهم التقليدية، ونتوجه لهم أن يكتبوا تأليفًا عربيًا حديثًا جداً للأوركسترا التي بإمكانها أن تنفّذ هذه الأعمال. فبالإضافة إلى إعادة إحياء القديم، نطمح أن تكون الأعمال ذا بعد تأليفي يغني الريبيرتوار الشرق -عربي بمعناه العميق."
برنامج شرقي اختير بعناية، وتضمن بعض المؤلفات التي تحمل نفسًا غربيًا، حيث تخلل الأمسية عزف منفرد لعازف الفلوت البارع نبيل مروة في مقطوعتين هما: "بين اللا والدو – أندريه الحاج" و "لونغ شهناز – أدهم أفندي".
مؤلفون لبنانيون عزفت الأوركسترا مؤلفاتهم بأداء محترف تحت إدارة عصا أندريه الحاج، الذي كان الافتتاح مع إحدى مقطوعاته "ملامح"، التي أخذت الحضور في رحلة ذات أبعاد موسيقية مختلفة لتدخل بعدها نغمة أخرى في معزوفة "شذا" لجيلبير يمين عاكسةً الأصالة في الموسيقى اللبنانية.
وفي امتداد لتنوع موسيقي طبَع البرنامج، عزفت الأوركسترا مقطوعة "بوليرو" للراحل وليد غلمية التي تضمنت هويته الموسيقية الفريدة والحديثة. ومع "ذكرى" مقطوعة المؤلف إياد كنعان، تمكن العازفون من إيصال الحنين المتلطي خلف نغماتها ليعبق في فضاء الكنيسة. وفي إطلالته المميزة على الفلوت، غرّد نبيل مروة منفردًا في مقطوعتَي الحاج وأفندي، اللتين حملتا روح المؤلفين مع إضافةٍ ساحرة من مروة.
وقبل الختام الذي اختاره المايسترو من مارسيل خليفة "لونغا نهوند" التي تميزت بإيقاع رهيف أضفى حيوية على الحفل، و"سلطانة" لعلي الخطيب ذات الصوت الموسيقي الخاص، غنّى الجمهور رائعة الأخوين الرحباني "طريق النحل" مع الأوركسترا، فكانوا الصوت المرافق للموسيقى الفاتنة التي يحفظها اللبنانيون غيبًا للسيدة فيروز.
وكانت لفتة مميزة من الحاج عبر إشراك الحضور غناءً مع الأوركسترا من خلال قصيدة "طريق النحل" مطبوعة وموزعة على الحاضرين، الذين تفاعلوا بحس موسيقي وغنائي مع الأغنية، فصدحت أصواتهم وكأنها كورس مرافق "ضل تذكرني وتذكر طريق النحل"، ما أضفى على الأمسية أجواءً مسكونة بالذاكرة والأصالة والزمن الجميل والتأثير الفيروزي والرحباني.
وبرع المايسترو الحاج في نقل سحر الموسيقى الشرقية عبر توزيعها المتقن للوتريات وآلات النفخ والإيقاع، فشكلت سويًّا فسيفساء ملونة من الألحان، في تناغم مدهش وتلاقٍ متماهٍ مع الشرق في موسيقاه، عبّرت الأوركسترا عن أصالته بتمكّن مشهود لها عبر تاريخها الموسيقي.
آخر الأخبار
فنّ
الشرق"
افتتاحًا
للموسم
الموسيقي
الشرقي
الأوركسترا
الشرق-
عربية
بقيادة
أندريه
الحاج
(صور)
أنطوان كرباج يسدل الستارة على تاريخ من العطاءات الفنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-03-13
الأوركسترا الفلهارمونية في تحف موسيقية عانقت أروقة التاريخ في المتحف (صور)
فنّ
2025-03-13
الأوركسترا الفلهارمونية في تحف موسيقية عانقت أروقة التاريخ في المتحف (صور)
0
فنّ
2025-03-08
تُحْفَتان لبيتهوفن في عرض واحد مع الأوركسترا بقيادة كريم سعيد سلامة (صور)
فنّ
2025-03-08
تُحْفَتان لبيتهوفن في عرض واحد مع الأوركسترا بقيادة كريم سعيد سلامة (صور)
0
فنّ
2025-03-11
الأوركسترا الفلهارمونية تحيي الذكرى الـ 150 لولادة عبقري الموسيقى موريس رافيل
فنّ
2025-03-11
الأوركسترا الفلهارمونية تحيي الذكرى الـ 150 لولادة عبقري الموسيقى موريس رافيل
0
فنّ
2025-03-17
أمسية مبهرة للأوركسترا الفلهارمونية بقيادة غارو أفيسيان احتفاء بالشهر الفرنكوفوني (صور)
فنّ
2025-03-17
أمسية مبهرة للأوركسترا الفلهارمونية بقيادة غارو أفيسيان احتفاء بالشهر الفرنكوفوني (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-17
أنطوان كرباج يسدل الستارة على تاريخ من العطاءات الفنية
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-17
أنطوان كرباج يسدل الستارة على تاريخ من العطاءات الفنية
0
فنّ
2025-03-17
"نوفوكايين" يتصدر شباك التذاكر الأميركية رغم انطلاقته البطيئة
فنّ
2025-03-17
"نوفوكايين" يتصدر شباك التذاكر الأميركية رغم انطلاقته البطيئة
0
فنّ
2025-03-17
أمسية مبهرة للأوركسترا الفلهارمونية بقيادة غارو أفيسيان احتفاء بالشهر الفرنكوفوني (صور)
فنّ
2025-03-17
أمسية مبهرة للأوركسترا الفلهارمونية بقيادة غارو أفيسيان احتفاء بالشهر الفرنكوفوني (صور)
0
فنّ
2025-03-17
ممثل شهير يتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير مسلسله... وهذا وضعه الصحي
فنّ
2025-03-17
ممثل شهير يتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير مسلسله... وهذا وضعه الصحي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-03-17
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عزّز انتشاره على الحدود الشمالية الشرقية ونفّذ خلال ساعات الليل رمايات مدفعية على اهداف للمسلحين وسيّر طيران استطلاع على الحدود لمنع اي محاولات تسلّل
خبر عاجل
2025-03-17
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عزّز انتشاره على الحدود الشمالية الشرقية ونفّذ خلال ساعات الليل رمايات مدفعية على اهداف للمسلحين وسيّر طيران استطلاع على الحدود لمنع اي محاولات تسلّل
0
آخر الأخبار
2025-02-26
النائب قبلان قبلان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: الحكومة مدعوة لأن تنشط دبلوماسيا في مسألة إثارة موضوع الخروقات الاسرائيلية مع السفارات المعنية ونحن أمام بيان وزاري شامل
آخر الأخبار
2025-02-26
النائب قبلان قبلان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: الحكومة مدعوة لأن تنشط دبلوماسيا في مسألة إثارة موضوع الخروقات الاسرائيلية مع السفارات المعنية ونحن أمام بيان وزاري شامل
0
آخر الأخبار
2025-02-16
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أبلغ المبعوث الأميركي ويتكوف بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2025-02-16
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أبلغ المبعوث الأميركي ويتكوف بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:44
الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...
أخبار لبنان
14:44
الأجواء الرمضانية من الـ forum de beirut...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"
تقارير نشرة الاخبار
14:31
اعترافات ملف الفساد القضائي بالمستندات... توقيف قاض والثاني "عالطريق"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حين تحولت الكاميرات إلى جواسيس... جزء من خرق اسرائيل لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
إسرائيل تفلّتت من التزاماتها وجددت عدوانها على غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:27
إسرائيل تفلّتت من التزاماتها وجددت عدوانها على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ليلة ساخنة وإطلاق نار بين مخيم البداوي ووادي النحلة... إليكم ما حصل
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ليلة ساخنة وإطلاق نار بين مخيم البداوي ووادي النحلة... إليكم ما حصل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
هيئة تحرير الشام تحتل حوش السيد علي اللبنانية وتدعي أنها سورية
تقارير نشرة الاخبار
14:24
هيئة تحرير الشام تحتل حوش السيد علي اللبنانية وتدعي أنها سورية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
"الشجاعة والسيف"... العدوان الاسرائيلي يتجدد على قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:24
"الشجاعة والسيف"... العدوان الاسرائيلي يتجدد على قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
0
أخبار لبنان
14:17
سلام: سنعمل على تطبيق مندرجات الطائف كافة واستئصال آفة الطائفية
أخبار لبنان
14:17
سلام: سنعمل على تطبيق مندرجات الطائف كافة واستئصال آفة الطائفية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
02:28
منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع
حال الطقس
02:28
منخفض جويّ في طريقه الينا: أمطار ورياح وثلوج وصقيع
3
أخبار دولية
06:00
حماس: استشهاد أربعة من قادتنا بينهم رئيس الحكومة
أخبار دولية
06:00
حماس: استشهاد أربعة من قادتنا بينهم رئيس الحكومة
4
أخبار دولية
00:35
نتنياهو يعلنها: عودة الحرب في غزّة
أخبار دولية
00:35
نتنياهو يعلنها: عودة الحرب في غزّة
5
أخبار لبنان
04:35
الرئيس عون: إذا غابت الأخلاق فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في القطاعات كافّة
أخبار لبنان
04:35
الرئيس عون: إذا غابت الأخلاق فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في القطاعات كافّة
6
أخبار لبنان
10:04
حزب الله: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأهل غزة
أخبار لبنان
10:04
حزب الله: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأهل غزة
7
أخبار لبنان
08:29
نواف سلام: نحضر لمؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل
أخبار لبنان
08:29
نواف سلام: نحضر لمؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل
8
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الـLBCI على أطراف حوش السيد علي الحدودية: الجيش السوري إحتل الجزء اللبناني منها وهجر أهلها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More