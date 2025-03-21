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من السّت نجوى الى نبيلة شقير وغيرهنّ... في عيد الأم: استذكروا معنا أشهر الأمهات اللواتي تعرفتم عليهن عبر شاشة الـLBCI (صور)

فنّ
2025-03-21 | 04:00
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من السّت نجوى الى نبيلة شقير وغيرهنّ... في عيد الأم: استذكروا معنا أشهر الأمهات اللواتي تعرفتم عليهن عبر شاشة الـLBCI (صور)
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من السّت نجوى الى نبيلة شقير وغيرهنّ... في عيد الأم: استذكروا معنا أشهر الأمهات اللواتي تعرفتم عليهن عبر شاشة الـLBCI (صور)

حرصت شاشة الـLBCI منذ انطلاقتها على تقديم أفضل وأجمل المسلسلات إلى مشاهديها، والتي سلطت الضوء من خلالها على مختلف المواضيع الإجتماعية التي لامست قلوب الكثيرين وتحديداً تلك المتعلقة بدور الأم في المجتمع. 

وساهمت شاشة الـLBCI من خلال هذه الأعمال، أكانت درامية أم كوميدية، بنقل صورة الأم اللبنانية بطريقة مميزة وخاصة من خلال ممثلات جسّدنَ دور الأم ببراعة وإتقان منذ اللحظة الأولى لظهورهنّ على الشاشة.

رندة كعدي – "من أحلى بيوت راس بيروت"
 
 
 
هي "السّت نجوى" أو "ماما نجوى"، كما يعرفها الجمهور اللبناني، بعد تجسيدها دور الأم الحنونة في مسلسل "من أحلى بيوت راس بيروت" للكاتب والمخرج اللبناني الراحل مروان نجار، والذي عرض بجزئه الأول عام 2001 عبر الـLBCI.

واستطاعت الممثلة رندة كعدي تجسيد دور "ماما نجوى" ببراعة، وتميزت بأدائها العفوي الذي لامس قلوب المشاهدين وأدخل إلى منازلهم سيّدة مفعمة بالحب والحنان، احتضنت مجموعة من الشباب المراهقين بقلبها الدافئ في منزلها العريق لأنها ببساطة "أم الكل".

رولا حمادة – "فاميليا"
 
 
 
  من منّا لا يذكر مسلسل "فاميليا" الشهير الذي لاقى رواجاً كبيراً بين الجمهور؟ ومن منّا لا يذكر أيضاً شخصية "نبيلة شقير" التي جسدتها الممثلة رولا حمادة في هذا العمل بكل براعة؟

ولعبت حمادة في هذا المسلسل من تأليف الكاتبة منى طايع، والذي عُرض بجزئه الأول عام 2005 عبر شاشة الـLBCI، دور الأرملة نبيلة شقير التي تسعى جاهدة للحفاظ على مجلتها لتأمين حياة كريمة لعائلتها.

وجسّدت حمادة في هذا المسلسل دور الأم و"المرأة بمئة رجل" بتميّز كبير نظراً لأدائها وقصة شخصيتها التي جمعت بين القوة والحنان في آن معاً.

جيزيل بويز – "نيال البيت"
 
 
 
هي "السّت جوكندا" أو "السّت جوكوند" كما يُسميها "صابر" أو "أم فرمة" كما يعرفها جمهور مسلسل "نيال البيت" الذي عُرض بجزئه الأول عام 1998 عبر شاشة الـLBCI.

وفي هذا المسلسل الكوميدي الشهير، جسّدت الممثلة جيزيل بويز شخصية "السّت جوكندا"، الأم القوية والعصبية التي تطرح ابنها "فرمة" أرضاً بـ "ضربة" واحدة من حقيبتها السوداء.

وبالرغم من أن "السّت أم فرمة" لا تُحب "الجعدنة" بحسب قولها، إلا أنها استطاعت دخول قلوب الجمهور بأدائها المحترف وحنكتها وشخصيتها الفريدة من نوعها.

 اليسار حاموش – "بنت الحي"
 
 
 
أتقنت "لولا" في مسلسل "بنت الحي" للكاتب والمخرج الراحل مروان نجار، الذي عرض عبر الـLBCI عام 2002، فن التعنيف والقساوة واستمتعت بتعذيب ابنتها الوحيدة "ميرا"، متجاهلةً دورها الحقيقي في احتضانها وتربيتها في بيئة صحية وآمنة.

وظهرت "لولا" التي جسدت دورها الممثلة إليسار حاموش في هذا العمل بصورة الأم السيئة البعيدة كل البعد عن صورة الأم التقليدية.

واستطاعت حاموش من خلال هذا الدور الذي لاقى راوجاً كبيراً بين الجمهور، تقديم صورة الأم القاسية بأفضل طريقة ممكنة بأدائها الذي لم يستطع الجمهور نسيانه يوماً.

كارين رزق الله – "عيلة ع فرد ميلة"
 
 
 
"Classe"، أنيقة وتعشق الـ"Shopping"، هكذا يمكننا وصف شخصية "كارين" التي خطفت قلوب المشاهدين من مختلف الفئات العمرية منذ لحظة ظهورها للمرة الأولى على شاشة الـLBCI.

ومثّلت شخصية "كارين" التي أدّتها الممثلة كارين رزق الله في مسلسل "عيلة ع فرد ميلة" الذي عرض عام 2008 عبر الـLBCI، الأم الـ"Classe" التي جمعت بين الأنوثة والقوة والصرامة في آن معاً.

وقدّمت رزق الله هذه الشخصية بأداء مميز ومتقن، أظهرت من خلاله قدرة المرأة وتحديداً الأم على الموازنة بين متطلبات عائلتها وحياتها  كسّيدة مجتمع.

ورد الخال – "ثورة الفلاحين"
 
 
 
برعت الممثلة ورد الخال بأداء دور الأم المحرومة من ولدها في مسلسل "ثورة الفلاحين" الذي عُرض عبر شاشة الـLBCI عام 2018.

وجسدت الخال في هذا المسلسل دور "السّت لميس"، ابنة "نسر البيك" الإقطاعي التي تعرضت في شبابها للإغتصاب وأنجبت طفلاً قيل لها إنه توفي بعد ولادته، قبل أن تعثر عليه لاحقاً مع عائلة من الفلاحين.

وظهرت الخال في هذا المسلسل، الذي حصد نسبة مشاهدة عالية لدى عرضه، بصورة الأم المعذّبة التي حُرمت من ابنها وعانت من صدمات نفسية أثّرت على شخصيتها.
 

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