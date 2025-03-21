الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من السّت نجوى الى نبيلة شقير وغيرهنّ... في عيد الأم: استذكروا معنا أشهر الأمهات اللواتي تعرفتم عليهن عبر شاشة الـLBCI (صور)
فنّ
2025-03-21 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
من السّت نجوى الى نبيلة شقير وغيرهنّ... في عيد الأم: استذكروا معنا أشهر الأمهات اللواتي تعرفتم عليهن عبر شاشة الـLBCI (صور)
حرصت شاشة الـLBCI منذ انطلاقتها على تقديم أفضل وأجمل المسلسلات إلى مشاهديها، والتي سلطت الضوء من خلالها على مختلف المواضيع الإجتماعية التي لامست قلوب الكثيرين وتحديداً تلك المتعلقة بدور الأم في المجتمع.
وساهمت شاشة الـLBCI من خلال هذه الأعمال، أكانت درامية أم كوميدية، بنقل صورة الأم اللبنانية بطريقة مميزة وخاصة من خلال ممثلات جسّدنَ دور الأم ببراعة وإتقان منذ اللحظة الأولى لظهورهنّ على الشاشة.
رندة كعدي – "من أحلى بيوت راس بيروت"
هي "السّت نجوى" أو "ماما نجوى"، كما يعرفها الجمهور اللبناني، بعد تجسيدها دور الأم الحنونة في مسلسل "من أحلى بيوت راس بيروت" للكاتب والمخرج اللبناني الراحل مروان نجار، والذي عرض بجزئه الأول عام 2001 عبر الـLBCI.
واستطاعت الممثلة رندة كعدي تجسيد دور "ماما نجوى" ببراعة، وتميزت بأدائها العفوي الذي لامس قلوب المشاهدين وأدخل إلى منازلهم سيّدة مفعمة بالحب والحنان، احتضنت مجموعة من الشباب المراهقين بقلبها الدافئ في منزلها العريق لأنها ببساطة "أم الكل".
رولا حمادة – "فاميليا"
من منّا لا يذكر مسلسل "فاميليا" الشهير الذي لاقى رواجاً كبيراً بين الجمهور؟ ومن منّا لا يذكر أيضاً شخصية "نبيلة شقير" التي جسدتها الممثلة رولا حمادة في هذا العمل بكل براعة؟
ولعبت حمادة في هذا المسلسل من تأليف الكاتبة منى طايع، والذي عُرض بجزئه الأول عام 2005 عبر شاشة الـLBCI، دور الأرملة نبيلة شقير التي تسعى جاهدة للحفاظ على مجلتها لتأمين حياة كريمة لعائلتها.
وجسّدت حمادة في هذا المسلسل دور الأم و"المرأة بمئة رجل" بتميّز كبير نظراً لأدائها وقصة شخصيتها التي جمعت بين القوة والحنان في آن معاً.
جيزيل بويز – "نيال البيت"
هي "السّت جوكندا" أو "السّت جوكوند" كما يُسميها "صابر" أو "أم فرمة" كما يعرفها جمهور مسلسل "نيال البيت" الذي عُرض بجزئه الأول عام 1998 عبر شاشة الـLBCI.
وفي هذا المسلسل الكوميدي الشهير، جسّدت الممثلة جيزيل بويز شخصية "السّت جوكندا"، الأم القوية والعصبية التي تطرح ابنها "فرمة" أرضاً بـ "ضربة" واحدة من حقيبتها السوداء.
وبالرغم من أن "السّت أم فرمة" لا تُحب "الجعدنة" بحسب قولها، إلا أنها استطاعت دخول قلوب الجمهور بأدائها المحترف وحنكتها وشخصيتها الفريدة من نوعها.
اليسار حاموش – "بنت الحي"
أتقنت "لولا" في مسلسل "بنت الحي" للكاتب والمخرج الراحل مروان نجار، الذي عرض عبر الـLBCI عام 2002، فن التعنيف والقساوة واستمتعت بتعذيب ابنتها الوحيدة "ميرا"، متجاهلةً دورها الحقيقي في احتضانها وتربيتها في بيئة صحية وآمنة.
وظهرت "لولا" التي جسدت دورها الممثلة إليسار حاموش في هذا العمل بصورة الأم السيئة البعيدة كل البعد عن صورة الأم التقليدية.
واستطاعت حاموش من خلال هذا الدور الذي لاقى راوجاً كبيراً بين الجمهور، تقديم صورة الأم القاسية بأفضل طريقة ممكنة بأدائها الذي لم يستطع الجمهور نسيانه يوماً.
كارين رزق الله – "عيلة ع فرد ميلة"
"Classe"، أنيقة وتعشق الـ"Shopping"، هكذا يمكننا وصف شخصية "كارين" التي خطفت قلوب المشاهدين من مختلف الفئات العمرية منذ لحظة ظهورها للمرة الأولى على شاشة الـLBCI.
ومثّلت شخصية "كارين" التي أدّتها الممثلة كارين رزق الله في مسلسل "عيلة ع فرد ميلة" الذي عرض عام 2008 عبر الـLBCI، الأم الـ"Classe" التي جمعت بين الأنوثة والقوة والصرامة في آن معاً.
وقدّمت رزق الله هذه الشخصية بأداء مميز ومتقن، أظهرت من خلاله قدرة المرأة وتحديداً الأم على الموازنة بين متطلبات عائلتها وحياتها كسّيدة مجتمع.
ورد الخال – "ثورة الفلاحين"
برعت الممثلة ورد الخال بأداء دور الأم المحرومة من ولدها في مسلسل "ثورة الفلاحين" الذي عُرض عبر شاشة الـLBCI عام 2018.
وجسدت الخال في هذا المسلسل دور "السّت لميس"، ابنة "نسر البيك" الإقطاعي التي تعرضت في شبابها للإغتصاب وأنجبت طفلاً قيل لها إنه توفي بعد ولادته، قبل أن تعثر عليه لاحقاً مع عائلة من الفلاحين.
وظهرت الخال في هذا المسلسل، الذي حصد نسبة مشاهدة عالية لدى عرضه، بصورة الأم المعذّبة التي حُرمت من ابنها وعانت من صدمات نفسية أثّرت على شخصيتها.
آخر الأخبار
فنّ
السّت
نبيلة
وغيرهنّ...
الأم:
استذكروا
الأمهات
اللواتي
تعرفتم
عليهن
الـLBCI
(صور)
التالي
"تحت قلبك عشت سبع شهور"... جورج خباز يعايد والدته على طريقته المميزة (صور)
بمناسبة عيد الأم... باميلا الكيك توجه رسالة مؤثرة إلى والدتها (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-16
واكبونا عبر شاشة الـLBCI لاستقبال ومرافقة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع قريبًا
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-16
واكبونا عبر شاشة الـLBCI لاستقبال ومرافقة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع قريبًا
0
فنّ
2025-02-28
"التقيت بالشحرورة وصارت تقلدني"... شخصية عدنان تعود عبر Ramadan Talk على شاشة الـLBCI (فيديو)
فنّ
2025-02-28
"التقيت بالشحرورة وصارت تقلدني"... شخصية عدنان تعود عبر Ramadan Talk على شاشة الـLBCI (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-03-04
وزير الخارجية المصريّ يعلن تحديد أسماء لرئاسة اللجنة التي ستدير شؤون غزة لستة أشهر
آخر الأخبار
2025-03-04
وزير الخارجية المصريّ يعلن تحديد أسماء لرئاسة اللجنة التي ستدير شؤون غزة لستة أشهر
0
اخبار البرامج
2025-02-19
بعد نجاحه الباهر... مسلسل "لعبة قدري" يزيّن شاشة الـLBCI بقصته المميزة وأحداثه المشوقة
اخبار البرامج
2025-02-19
بعد نجاحه الباهر... مسلسل "لعبة قدري" يزيّن شاشة الـLBCI بقصته المميزة وأحداثه المشوقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:30
نادين نسيب نجيم تبهر محبيها في أحدث جلسة تصوير لها... هكذا بدت مع طفليها (صور)
فنّ
07:30
نادين نسيب نجيم تبهر محبيها في أحدث جلسة تصوير لها... هكذا بدت مع طفليها (صور)
0
فنّ
06:20
سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة: اشتقتلك إمي (صورة)
فنّ
06:20
سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة: اشتقتلك إمي (صورة)
0
فنّ
05:15
"انت الربيع"... ورد الخال توجّه رسالة مؤثرة إلى والدتها الراحلة: منعايدك وين ما كنت (صورة)
فنّ
05:15
"انت الربيع"... ورد الخال توجّه رسالة مؤثرة إلى والدتها الراحلة: منعايدك وين ما كنت (صورة)
0
فنّ
04:30
"تحت قلبك عشت سبع شهور"... جورج خباز يعايد والدته على طريقته المميزة (صور)
فنّ
04:30
"تحت قلبك عشت سبع شهور"... جورج خباز يعايد والدته على طريقته المميزة (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:00
في عيد الأم... معايير نمطية يحددها المجتمع ونساء رائدات يكسرن الحواجز
منوعات
08:00
في عيد الأم... معايير نمطية يحددها المجتمع ونساء رائدات يكسرن الحواجز
0
آخر الأخبار
06:09
مصدر عسكريّ سودانيّ لرويترز: مقتل ثلاثة صحافيين في هجوم مسيّرة الدعم السريع على القصر الجمهوريّ
آخر الأخبار
06:09
مصدر عسكريّ سودانيّ لرويترز: مقتل ثلاثة صحافيين في هجوم مسيّرة الدعم السريع على القصر الجمهوريّ
0
آخر الأخبار
06:22
الصليب الأحمر: أقل من نصف عربات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطينيّ فقط تعمل في غزة بسبب نقص الوقود
آخر الأخبار
06:22
الصليب الأحمر: أقل من نصف عربات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطينيّ فقط تعمل في غزة بسبب نقص الوقود
0
صحة وتغذية
05:00
"اكتئاب ما بعد الولادة" حالة نفسية شائعة... ولكن!
صحة وتغذية
05:00
"اكتئاب ما بعد الولادة" حالة نفسية شائعة... ولكن!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
في الفوروم دو بيروت... أجواء الفرح والربح لا تزال مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
14:54
في الفوروم دو بيروت... أجواء الفرح والربح لا تزال مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
أكرم إمام أوغلو... ربط الـCravate وذهب مع الشرطة
تقارير نشرة الاخبار
14:52
أكرم إمام أوغلو... ربط الـCravate وذهب مع الشرطة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عزل شمال غزة عن جنوبها وتكثيف الضغط عليها... الإستراتيجية الجديدة للجيش الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عزل شمال غزة عن جنوبها وتكثيف الضغط عليها... الإستراتيجية الجديدة للجيش الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التغير المناخي يهدد الزراعة...وهذه حلول الوزارة
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التغير المناخي يهدد الزراعة...وهذه حلول الوزارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الجامعة اليسوعية تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الجامعة اليسوعية تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
الفساد القضائي...تابع والرهان على التمييزية لملاحقة جميع المتورطين جزائيًا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
الفساد القضائي...تابع والرهان على التمييزية لملاحقة جميع المتورطين جزائيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الاولى..اليكم تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
14:18
آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الاولى..اليكم تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في رمضان طرابلس وجبل محسن ينتصران على الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في رمضان طرابلس وجبل محسن ينتصران على الفوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أحداث حوش السيد علي فتحت النقاش على نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أحداث حوش السيد علي فتحت النقاش على نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
01:17
مسؤول كبير لـ"الجمهوريّة": ما يحدث على الحدود بين لبنان وسوريا لا علاقة له بالقضايا السياسية
صحف اليوم
01:17
مسؤول كبير لـ"الجمهوريّة": ما يحدث على الحدود بين لبنان وسوريا لا علاقة له بالقضايا السياسية
2
أخبار لبنان
12:59
رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...
أخبار لبنان
12:59
رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...
3
خبر عاجل
10:30
الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في القاع والهرمل
خبر عاجل
10:30
الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في القاع والهرمل
4
أمن وقضاء
14:58
قوى الامن: تعديل موعد اجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين الذكور بتاريخ 25 آذار
أمن وقضاء
14:58
قوى الامن: تعديل موعد اجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين الذكور بتاريخ 25 آذار
5
صحف اليوم
01:26
اسم أنسب لتولّي حاكميّة مصرف لبنان يدور بين ثلاثة أسماء (الجمهورية)
صحف اليوم
01:26
اسم أنسب لتولّي حاكميّة مصرف لبنان يدور بين ثلاثة أسماء (الجمهورية)
6
أخبار لبنان
02:36
أمن الدولة: لعدم تداول هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ
أخبار لبنان
02:36
أمن الدولة: لعدم تداول هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ
7
خبر عاجل
13:59
قرار للقاضي الحجار بمنع وزير الإقتصاد السابق أمين سلام من السفر
خبر عاجل
13:59
قرار للقاضي الحجار بمنع وزير الإقتصاد السابق أمين سلام من السفر
8
خبر عاجل
14:11
غارات إسرائيلية تستهدف أطراف بلدات الشعرة وشمسطار في البقاع ومرتفعات إقليم التفاح في الجنوب
خبر عاجل
14:11
غارات إسرائيلية تستهدف أطراف بلدات الشعرة وشمسطار في البقاع ومرتفعات إقليم التفاح في الجنوب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More