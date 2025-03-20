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رئيس الجمهورية منح الفنان الراحل انطوان كرباج وسام الاستحقاق االفضي ذو السعف

فنّ
2025-03-20 | 10:51
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رئيس الجمهورية منح الفنان الراحل انطوان كرباج وسام الاستحقاق االفضي ذو السعف
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رئيس الجمهورية منح الفنان الراحل انطوان كرباج وسام الاستحقاق االفضي ذو السعف

ترأس كاهن رعية مار مارون الجميزة الاب ريشار ابي صالح، صلاة الجنازة عن نفس الفنان الكبير انطوان كرباج ظهر اليوم، في حضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، النائبة السابقة نايلة تويني، المدير العام للشؤون الثقافية في وزارة الثقافة الدكتور علي الصمد، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، نقيب الفنانين نعمة بدوي وعائلة الفقيد وحشد من الفنانين والشخصيات الإعلامية والثقافية.

كما حضر معزيا قبل الجناز النائبان نجاة عون وملحم خلف وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية.

وبعد صلاة الجنازة القى الاب أبي صالح كلمة توجه فيها بالتعزية من عائلة الفنان الكبير كرباج الصغيرة ومن عائلته الكبيرة الفن والوطن، كذلك القى الفنان عاطف العلم كلمة وجدانية وإنسانية.

وكان للوزير سلامة كلمة أيضا، أعلن من خلالها أن "تقديراً للموهبة التي أغنت الساحة الفنية اللبنانية بأعمال إبداعية ضاقت بها المسارح والشاشات وأضحت جزءا من الذاكرة الوطنية، واحتراما لهذا التاريخ الفني الطويل، قرر السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون منح الراحل الكبير أنطوان شكري كرباج، وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف."


بدوره، عبر نقيب ممثلي المسرح والسينما والتلفزيون الفنان نعمه بدوي عن حزنه الشديد لوداع كررباج، وجاء في كلمته: "انطوان كرباج ايها المعلم والاخ ورفيق الدرب كنت الرمز الوطني المخلص ستبقى خالدا في قلوبنا وفي وجداننا." 

ثم القى مازن كرباج نجل الفنان الراحل كلمة باسم العائلة شكر فيها كل من شارك واتصل وعزى بوالده الراحل، ومعددا لحظات ومحطات رائعة عاشوها معه، الاب المحب اللائق الراعي الصالح لعائلته.

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