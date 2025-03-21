إليسا لوالدتها في عيد الأم: "أنت دنيتي كلها" (صورة)

عايدت النجمة إليسا والدتها، السّيدة يمنى خوري بمناسبة عيد الأم.



ونشرت إليسا صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، وكتبت: "هو يوم واحد، بس بيحمل كل العمر، هو عيد الأم، بس بالحقيقة عيد الدنيا كلها... وأنتِ دنيتي كلها".



وتابعت إليسا: "كل عام وأنتِ النعمة اللي بحمد الله عليها كل يوم. الله يطوّل بعمرك ويخليلي ياكي".