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رسالة مؤثرة من نادين الراسي لولديها في عيد الأم: "انشالله استاهل شوفكن بالسما" (صورة)
فنّ
2025-03-21 | 08:50
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رسالة مؤثرة من نادين الراسي لولديها في عيد الأم: "انشالله استاهل شوفكن بالسما" (صورة)
وجهت الممثلة نادين الراسي رسالة لولديها "كارل" و"مارسيل"، بمناسبة عيد الأم.
ونشرت الراسي صورة لهما عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وكتبت: "الله يعطيكن كل الصحة يا ماما وأحلى أيام ببركة يسوع ولو ما إلي نصيب عيش معكن عمري عالأرض انشالله استاهل شوفكن بالسما بعد عمر طويل إلكن يا ماما".
وتابعت الراسي: "كونوا بخير. كل عيد أم وأنتوا قلبي".
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