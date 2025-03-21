رسالة مؤثرة من نادين الراسي لولديها في عيد الأم: "انشالله استاهل شوفكن بالسما" (صورة)

وجهت الممثلة نادين الراسي رسالة لولديها "كارل" و"مارسيل"، بمناسبة عيد الأم.



ونشرت الراسي صورة لهما عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وكتبت: "الله يعطيكن كل الصحة يا ماما وأحلى أيام ببركة يسوع ولو ما إلي نصيب عيش معكن عمري عالأرض انشالله استاهل شوفكن بالسما بعد عمر طويل إلكن يا ماما".



وتابعت الراسي: "كونوا بخير. كل عيد أم وأنتوا قلبي".