"بيخلصوا الكلمات"... ليليان نمري: هدى شديد سفيرة الصبر والأمل إلى اللقاء

نشرت الممثلة ليليان نمري صورة للزميلة الراحلة هدى شديد عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.



وأرفقت ليليان نمري الصورة برسالة، جاء فيها: "بيخلصوا الكلمات بعد كل هالعذابات والنضال الله يصبر عيلتك ومحبينيك، هدى شديد سفيرة الصبر والأمل إلى اللقاء".



وختمت ليليان نمري كلامها قائلة: "المسيح قام، على رجاء القيامة نصبر".