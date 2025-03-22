جورج خباز: هدى شديد رمز الحياة

نشر الممثل جورج خباز صورة للزميلة الراحلة هدى شديد عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.



وأرفق جورج خباز الصورة برسالة، جاء فيها: "هدى شديد رمز الحياة".