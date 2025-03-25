في السعودية... المشهد الفني يزدهر من خلال ورشة عمل مميزة

اجتمع فنانون ومحبون للفن بالسعودية في ورشة عمل فنية في حي جاكس الإبداعي، حيث رحبوا بـ"الانفتاح المتزايد على الفنون" داخل المملكة في السنوات الماضية.



وشرح الفنان السعودي خالد بن عفيف لتلفزيون رويترز أن الموازين تغيرت بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 لتحديث الدولة الخليجية وتقليل اعتمادها على عائدات تصدير النفط.



وقال الفنان السعودي راشد شعشعي "في المملكة العربية السعودية عاصرنا مجموعة تحولات في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة الثقافية والاقتصادية والدينية، ومرت مجموعة من القضايا أثرت على الحالة الثقافية في فترة من الفترات. واليوم نحن في المملكة العربية السعودية نعيش عصرا ذهبيا في الممارسة الثقافية الفنية، ونحاول من خلالها تسجيل الموروث بشكل مؤثر ومثير ومهم للعالم ولكن، وفي نفس الوقت، بنحاول نطور في أساليبنا الفنية الثقافية".



وأضاف شعشعي "كل أطروحتنا الفنية والثقافية الماضية كانت تسجل الأحداث اللي كانت حاصلة في تلك الفترة. اليوم احنا نعيش حالة تقدم وتطور، وبالتالي أعمال أغلب الفنانين ستسجل هذا التاريخ بأنه حالة تحقيق أحلام وأمنيات".



ووفقا لموقعه الإلكتروني، حوَّل حي جاكس موقع التراث الصناعي في الدرعية بالمملكة إلى "مركز للفنانين والصناعات الإبداعية ووجهة للمواهب لعرض أعمالهم والاندماج في مجتمع فني داعم للمبدعين".



ويستضيف حي جاكس عددا من أهم الفعاليات الفنية في الرياض، ومن أبرزها أول متحف للفن المعاصر السعودي ومعرض بينالي الدرعية للفن المعاصر، ما "يعزز التبادل الثقافي ومكانة الحي كوجهة عالمية للفن والإبداع".