الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في السعودية... المشهد الفني يزدهر من خلال ورشة عمل مميزة

فنّ
2025-03-25 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في السعودية... المشهد الفني يزدهر من خلال ورشة عمل مميزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في السعودية... المشهد الفني يزدهر من خلال ورشة عمل مميزة

اجتمع فنانون ومحبون للفن بالسعودية في ورشة عمل فنية في حي جاكس الإبداعي، حيث رحبوا بـ"الانفتاح المتزايد على الفنون" داخل المملكة في السنوات الماضية.

وشرح الفنان السعودي خالد بن عفيف لتلفزيون رويترز أن الموازين تغيرت بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 لتحديث الدولة الخليجية وتقليل اعتمادها على عائدات تصدير النفط.

وقال الفنان السعودي راشد شعشعي "في المملكة العربية السعودية عاصرنا مجموعة تحولات في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة الثقافية والاقتصادية والدينية، ومرت مجموعة من القضايا أثرت على الحالة الثقافية في فترة من الفترات. واليوم نحن في المملكة العربية السعودية نعيش عصرا ذهبيا في الممارسة الثقافية الفنية، ونحاول من خلالها تسجيل الموروث بشكل مؤثر ومثير ومهم للعالم ولكن، وفي نفس الوقت، بنحاول نطور في أساليبنا الفنية الثقافية".

وأضاف شعشعي "كل أطروحتنا الفنية والثقافية الماضية كانت تسجل الأحداث اللي كانت حاصلة في تلك الفترة. اليوم احنا نعيش حالة تقدم وتطور، وبالتالي أعمال أغلب الفنانين ستسجل هذا التاريخ بأنه حالة تحقيق أحلام وأمنيات".

ووفقا لموقعه الإلكتروني، حوَّل حي جاكس موقع التراث الصناعي في الدرعية بالمملكة إلى "مركز للفنانين والصناعات الإبداعية ووجهة للمواهب لعرض أعمالهم والاندماج في مجتمع فني داعم للمبدعين".

ويستضيف حي جاكس عددا من أهم الفعاليات الفنية في الرياض، ومن أبرزها أول متحف للفن المعاصر السعودي ومعرض بينالي الدرعية للفن المعاصر، ما "يعزز التبادل الثقافي ومكانة الحي كوجهة عالمية للفن والإبداع".

آخر الأخبار

فنّ

السعودية...

المشهد

الفني

يزدهر

مميزة

"الله يرحم هيدي الروح الطيبة والبريئة"... زياد برجي يودّع هدى شديد (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-24

جامعة الروح القدس نظمت ورشة عمل حول إعادة إعمار الجنوب بهدف تطوير استراتيجية مستدامة وفعالة للتعافي بعد الحرب

LBCI
أخبار دولية
2025-02-14

ستة قتلى في كوريا الجنوبية جراء حريق في ورشة بناء فندق

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-13

صدّي يعلن إطلاق ورشة إصلاحات في القطاعات التي تتبع للطاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-17

في بعبدا ورشة خلوات والحراك الحكومي واعدٌ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-03-22

"الله يرحم هيدي الروح الطيبة والبريئة"... زياد برجي يودّع هدى شديد (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-03-22

"عطيتي من قلبك لآخر لحظة"... نانسي عجرم: هدى علامة فارقة بالإعلام والإنسانية

LBCI
فنّ
2025-03-22

"شكرًا هدى شديد"... نزار فرنسيس: اختصرتي أسمى تعابير الإيمان

LBCI
فنّ
2025-03-22

جورج خباز: هدى شديد رمز الحياة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:56

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ستدفع ثمنا باهظا على نحو متزايد إذا استمرت في رفض تسليم الرهائن

LBCI
أخبار دولية
00:36

زلزال عنيف بقوة 6.7 درجات قبالة نيوزيلندا

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-21

لبنان يودع الزميلة هدى شديد... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-07

لبنان والإصلاحات: 24 سنة من التذاكي على المجتمع الدولي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

مفاجآت برنامج أكرم من مين في الأيام الأخيرة من رمضان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

3 نقاط تغيّر مجرى الانتخابات النيابية المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

دور اللغة الفرنسية كمفتاح للنجاح للشباب اللبناني خلال طاولة مستديرة في مكتبة مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

وفدان من روسيا وأوكرانيا للقاء الولايات المتحدة في السعودية… كلٌّ على حدى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

هدى شديد... الإنسانة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

الليرة اللبنانية الأضعف عربيًا وعالميًا… إليكم من يليها في التصنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

الدفع الأميركي باتجاه تفاوض لبناني إسرائيلي تستأنفه أورتاغوس في تل أبيب... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

في خطتها بعيدة المدى... إسرائيل تستعد لاعادة احتلال غزة وفرض حكم عسكري فيها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
12:58

"الحرب في المنطقة لم تنتهِ بعد"... إليكم ما قالته ماغي فرح عن الوضع في لبنان والشرق الأوسط (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
01:31

لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
11:54

سلام عين السفير رامز دمشقية رئيسا لفريق العمل اللبناني المكلف معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين

LBCI
حال الطقس
02:58

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
17:50

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

هدى شديد... الإنسانة!

LBCI
خبر عاجل
08:13

معلومات للـLBCI: الأسماء التي رفعها وزير المال لمرشحي حاكمية مصرف لبنان هي كريم سعيد وجميل باز وإدي الجميل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More