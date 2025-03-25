"نعمة فحياتي"... يارا تطرح لأول مرة أغنية عن الصداقة والوفاء وتحفيز المرأة (فيديو)

أصدرت الفنانة يارا أغنية جديدة تحت عنوان " نعمة فحياتي "، والتي تتناول الصداقة الحقيقية وقصة الوفاء، كتابة وألحان الكاتبة والمُلحنة "سين"، ومن إنتاج T Music وإشراف طارق أبو جودة.



وتروي كلمات الأغنية قصة صداقة مليئة بالوفاء والدعم المتبادل، حيث تصف "سين" صديقتها بأنها بمثابة أخت لها، لا فرق بينهما في الحب والاهتمام بالإضافة إلى أنها تعكس عمق العلاقة الإنسانية والوفاء بين الأصدقاء، وتُظهر كيف أن الروابط النسائية قادرة على منح القوة والإلهام في مواجهة تحديات الحياة.



وأضافت يارا قيمة كبيرة إلى هذه الأغنية بصوتها المميز والأصيل، حيث استطاعت أن تنقل مشاعر الحب والوفاء بأدائها المرهف الذي يعكس عمق المعنى في كل كلمة.