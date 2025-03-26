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قضية جديدة تُعيد اسم ليدي غاغا إلى أروقة المحاكم!

فنّ
2025-03-26 | 06:20
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قضية جديدة تُعيد اسم ليدي غاغا إلى أروقة المحاكم!
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قضية جديدة تُعيد اسم ليدي غاغا إلى أروقة المحاكم!

اتهمت شركة لوست إنترناشونال، المتخصصة في صناعة ألواح التزلج، النجمة الشهيرة ليدي غاغا بإساءة استخدام شعارها في ألبومها الجديد "Mayhem".

وزعمت الشركة المذكورة أن أسلوبها في تصميم الكلمة لشعارها يتطابق تقريبًا مع أسلوب غاغا في ألبومها، مضيفةً أنها تواصلت مع النجمة الشهيرة للتعبير عن مخاوفها بشأن التشابه المزعوم.

وأكدت شركة لوست إنترناشونال في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد غاغا، أنها تستخدم نسختها الخاصة من شعار "Mayhem" منذ أكثر من عقد، وطالبت غاغا بتعويضات تشمل أي أرباح حققتها من الشعار، بالإضافة إلى منعها من استخدامه.

وكانت غاغا قد أصدرت ألبوم "Mayhem" في 7 آذار الماضي، وهو أول ألبوم بوب استوديو تُصدره منذ صدور ألبومها "Chromatica" عام 2020.

المصدر
 

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