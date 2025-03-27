باميلا أندرسون من دون مكياج على السجادة الحمراء... جمالها خطف الأنظار (صور)

لفتت النجمة باميلا أندرسون أنظار الجمهور بعد ظهورها من دون مكياج على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل توزيع جوائز نيويورك للنساء في السينما والتلفزيون يوم الأربعاء الماضي.



وارتدت أندرسون البالغة من العمر 57 عاماً، سترة وتنورة باللون البني مع حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود وحقيبة يد أنيقة.



وأسدلت أندرسون شعرها بتجعيدات ناعمة وفضّلت عدم استخدام مساحيق التجميل بقرار شخصي منها.



وظهرت أندرسون في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تتباهى بإطلالتها وجمالها الطبيعي أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء.