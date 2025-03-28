"سامحني يا لبنان"... بعد الأحداث الأخيرة: رسالة مؤثرة من ليليان نمري إلى الشباب اللبناني

تزامنًا مع الاعتداءات التي شهدتها منطقتي الحدث والضاحية الجنوبية اليوم الجمعة، عبّرت الممثلة ليليان نمري عن استيائها مما حصل.



ووجهت ليليان نمري رسالة إلى الجيل الشاب عبر خاصية القصص القصيرة على منصة انستغرام، جاء فيها: "من الـ75 هاجس الهجرة لا خف ولا نام بس عاطفتنا قتلتنا وعيشونا بوهم إنه بكرا بتخلص، كل صيفية نشوف القرف وبكرا بتخلص، مكتوب عا هالبلد القهر والعذاب، يا شباب روحوا شوفوا مستقبلكن ما في نوى ما بقى نضحك عحالنا".



وأكملت ليليان نمري رسالتها قائلة: "نحن خلص راحت علينا بس إنتو المستقبل قدامكم مش مجبورين ابدا تخسروا أحلامكم وحياتكم كرمال حدا، أول مرة بكون بهالحدية لأنوا حلكن توعوا وتفكروا بحالكن بعرف صعبة كثير بس برا في بصيص أمل صغير انه ما تنكسر أحلامكن". (...)



وختمت ليليان نمري الحديث قائلة: "سامحني يا لبنان بس مخططاتن ما خلصت وما رح تخلص والشعب ما عم يوعى والمكاتيب انقرت من كل عناوينها والعنوان الباقي انت والخاتمة انت وقهر العمر كله باقي عليك انت!".