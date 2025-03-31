"ايه ووركينغ مان" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

تصدّر فيلم الإثارة الجديد "ايه ووركينغ مان" من إنتاج شركة "إم جي إم" وبطولة جايسن ستايثم، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا 15,2 مليون دولار من الإيرادات.



وأعلنت شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة في بيان أن فيلم ديزني الجديد "سنو وايت" حل في المرتبة الثانية في الترتيب بعد تراجع إيراداته إلى 14,2 مليون دولار.



وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "ذي تشوزن: لاست سوبر بارت 1"، محققا 11,5 مليون دولار، بينما حلّ فيلم الرعب "ذو وومن إن ذي يارد" من إنتاج يونيفرسال في المرتبة الرابعة، محققا إيرادات بلغت 9,5 ملايين دولار.



وجاء في المرتبة الخامسة فيلم الرعب الكوميدي "ديث اوف ايه يونيكورن" من بطولة بول رود وجينا أورتيغا، محققاً إيرادات بلغت 5,8 ملايين دولار.



وفي ما يلي باقي الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:



6- "برينسيس مونونوك 4 كاي" (4 ملايين دولار).



7- "كابتن أميركا: برايف نيو وورلد" (2,8 مليون دولار).



8- "بلاك باغ" (2,2 مليون دولار).



9- "ميكي 17" (1,9 مليون دولار).



10- "نوفوكين" (1,5 مليون دولار).

المصدر: فرانس برس