وسط شائعات الانفصال... هكذا تسعى بيانكا سينسوري لإنقاذ زواجها!

تحاول بيانكا سينسوري إنقاذ زواجها من مغني الراب الأميركي الشهير كانييه ويست بعد شائعات الانفصال التي طالتهما في شهر شباط الماضي.

وكشف مصدر مقرّب من الثنائي أن سينسوري تعتقد أن تكوين أسرة مع ويست قد يساهم في إصلاح علاقتهما.

وأضاف المصدر: "تعتقد سينسوري أن إنجاب الأطفال من ويست سيمنعه من تعريض نفسه للخطر ويحميه من الفضائح".

وأشار المصدر إلى أن سينسوري تعلم مدى روعة ويست كأب وتعتقد أنه يتصرف بشكل مختلف مع أطفاله.

وكشف المصدر أن بعض الأشخاص المقربين من ويست يشككون في دوافع سينسوري وراء رغبتها بالإنجاب، معتقدين أنها تحاول فقط تأمين مستقبلها المالي.

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