بعد مسيرة ناجحة ومميزة... وفاة المخرج الفرنسي إيف بواسيه عن 86 عاما

غيب الموت المخرج الفرنسي إيف بواسيه الذي طبع سبعينات القرن العشرين بأفلام هادفة وسياسية، اليوم الإثنين عن عمر يناهز 86 عاماً.



وكان بواسيه يتلقى علاجا منذ أيام عدة في المستشفى الفرنسي البريطاني في لوفالوا بيريه في منطقة باريس حيث توفي، وذلك وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.



وطُرح "دوبون لاجوا" Dupont Lajoie، أكثر أفلامه شهرة عام 1975، والذي يتناول جرائم قتل عنصرية ارتكبت في مرسيليا قبل بضع سنوات، وقد شهد تصويره مشاحنات ومحاولات ترهيب من اليمين المتطرف.



وكان بواسيه كاتب سيناريو لأفلامه، كما أخرج عددا من الأعمال بينها "إسبيون، ليف توا" Espion, lève-toi (لينو فينتورا)، و"كانيكول" Canicule (لي مارفن)، و"بلو كوم لانفير" Bleu comme l'enfer (لامبير ويلسون).



ومن أبرز أعماله الناجحة فيلم "آن تاكسي موف" Un taxi mauve (فيليب نواريه وشارلوت رامبلينغ).



واعتزل بواسيه العمل السينمائي عام 1991 منتقلا إلى التلفزيون، ومن أبرز أعماله على الشاشة الصغيرة: "لافير سيزنيك" "L'Affaire Seznec" عام 1993، و"لافير دريفوس" L'Affaire Dreyfus عام 1995، و"لو بانتالون" Le Pantalon عام 1997.