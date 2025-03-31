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كانييه ويست يصدم الجمهور مجدداً: "ندمت على إنجاب الأطفال من كيم كارداشيان"

فنّ
2025-03-31 | 12:45
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كانييه ويست يصدم الجمهور مجدداً: &quot;ندمت على إنجاب الأطفال من كيم كارداشيان&quot;
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كانييه ويست يصدم الجمهور مجدداً: "ندمت على إنجاب الأطفال من كيم كارداشيان"

 كشف مغني الراب الشهير كانييه ويست أنه لم يكن يرغب بإنجاب الأطفال بسرعة من زوجته السابقة، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

 

وأوضح ويست في مقابلة مع دي جي أكاديميكس أنه يشعر بالندم، مضيفاً  أنه لم يرغب بإنجاب الأطفال من كارداشيان بعد مرور شهرين على ارتباطهما.

 

وتابع ويست: " كان ذلك خطأي"، مضيفاً: "أولادي من المشاهير الآن وعائلة زوجتي السابقة تتحكم بهم".

 

والجدير ذكره أن ويست انفصل عن كارداشيان بعد زواج دام 8 أعوام، رُزق الثنائي خلاله بأربعة أطفال وهم نورث (11 عاماً)، وسانت (9 أعوام)، وشيكاغو (7 أعوام)، وبسالم (5 أعوام).

 

المصدر

 

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