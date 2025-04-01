علاقة جاستن وهايلي بيبر إلى الواجهة مجدداً... شائعات جديدة وإلغاء متابعة وهذه التفاصيل!

أكدت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر أنها لم تقم بإلغاء متابعة زوجها، النجم الشهير جاستن بيبر على انستغرام.



وعلّقت هايلي على مقطع فيديو نُشر على تيك توك في الساعات القليلة الماضية، وحرصت على نفي هذه الشائعة.

وبدوره، نشر جاستن صورة جمعته بزوجته عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، نفى من خلالها أيضاً شائعات انفصالهما.