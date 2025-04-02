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العالم يودع "باتمان"... رحيل نجم هوليوود فال كيلمر بعد صراع مع المرض

فنّ
2025-04-02 | 03:42
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العالم يودع &quot;باتمان&quot;... رحيل نجم هوليوود فال كيلمر بعد صراع مع المرض
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العالم يودع "باتمان"... رحيل نجم هوليوود فال كيلمر بعد صراع مع المرض

توفي نجم هوليوود فال كيلمر، المشهور بأدواره المميزة في أفلام توب غان وباتمان وذا دورز، عن عمر ناهز 65 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكشفت ابنته مرسيدس كيلمر، التي كان يتشاركها مع زوجته السابقة جوان والي، عن وفاته بسبب الالتهاب الرئوي في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء.

وشُخِّص نجم الشاشة بسرطان الحلق عام 2014 وخضع لعملية جراحية، شملت شقًا في القصبة الهوائية، مما أثر بشكل كبير على قدرته على الكلام. وأُعلن لاحقًا شفاؤه من السرطان، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

واشتهر كيلمر بدور آيس مان في الفيلم الناجح توب غان عام 1986، وبشخصية باتمان/بروس واين في فيلم باتمان للأبد عام 1995. 

وعلى الرغم من تضرر صوته بشكل دائم، عاد لفترة وجيزة إلى الشاشة في فيلم توب غان: مافريك عام 2022، مجددًا دور آيس مان أمام توم كروز. وكان هذا آخر ظهور له على الشاشة الكبيرة.
 

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