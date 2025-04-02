الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العالم يودع "باتمان"... رحيل نجم هوليوود فال كيلمر بعد صراع مع المرض
فنّ
2025-04-02 | 03:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العالم يودع "باتمان"... رحيل نجم هوليوود فال كيلمر بعد صراع مع المرض
توفي نجم هوليوود فال كيلمر، المشهور بأدواره المميزة في أفلام توب غان وباتمان وذا دورز، عن عمر ناهز 65 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
وكشفت ابنته مرسيدس كيلمر، التي كان يتشاركها مع زوجته السابقة جوان والي، عن وفاته بسبب الالتهاب الرئوي في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء.
وشُخِّص نجم الشاشة بسرطان الحلق عام 2014 وخضع لعملية جراحية، شملت شقًا في القصبة الهوائية، مما أثر بشكل كبير على قدرته على الكلام. وأُعلن لاحقًا شفاؤه من السرطان، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
واشتهر كيلمر بدور آيس مان في الفيلم الناجح توب غان عام 1986، وبشخصية باتمان/بروس واين في فيلم باتمان للأبد عام 1995.
وعلى الرغم من تضرر صوته بشكل دائم، عاد لفترة وجيزة إلى الشاشة في فيلم توب غان: مافريك عام 2022، مجددًا دور آيس مان أمام توم كروز. وكان هذا آخر ظهور له على الشاشة الكبيرة.
آخر الأخبار
فنّ
"باتمان"...
هوليوود
كيلمر
المرض
التالي
مشاهدات تخطت المليون... ناديا وفادي شربل يعيدان إحياء "عيلة ع فرد ميلة" بطريقة طريفة (فيديو)
علاقة جاستن وهايلي بيبر إلى الواجهة مجدداً... شائعات جديدة وإلغاء متابعة وهذه التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-01-17
مهرجان كان معلّقا على رحيل ديفيد لينش: "أفلامه ستستمر في تغذية خيالنا"
فنّ
2025-01-17
مهرجان كان معلّقا على رحيل ديفيد لينش: "أفلامه ستستمر في تغذية خيالنا"
0
أخبار لبنان
2025-03-22
باسيل ينعى شديد: "الجسم خسر الحرب بس الروح انتصرت بإيمانها الأقوى من المرض"
أخبار لبنان
2025-03-22
باسيل ينعى شديد: "الجسم خسر الحرب بس الروح انتصرت بإيمانها الأقوى من المرض"
0
منوعات
2025-02-23
لاعب كرة السلة جاد خليل يودّع جدّته: "الله يرحمك يا ستي" (صور)
منوعات
2025-02-23
لاعب كرة السلة جاد خليل يودّع جدّته: "الله يرحمك يا ستي" (صور)
0
أخبار دولية
2025-02-19
زيلينسكي: على العالم أن يختار بين "أن يكون مع بوتين أو مع السلام"
أخبار دولية
2025-02-19
زيلينسكي: على العالم أن يختار بين "أن يكون مع بوتين أو مع السلام"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:55
مشاهدات تخطت المليون... ناديا وفادي شربل يعيدان إحياء "عيلة ع فرد ميلة" بطريقة طريفة (فيديو)
فنّ
06:55
مشاهدات تخطت المليون... ناديا وفادي شربل يعيدان إحياء "عيلة ع فرد ميلة" بطريقة طريفة (فيديو)
0
فنّ
15:30
علاقة جاستن وهايلي بيبر إلى الواجهة مجدداً... شائعات جديدة وإلغاء متابعة وهذه التفاصيل!
فنّ
15:30
علاقة جاستن وهايلي بيبر إلى الواجهة مجدداً... شائعات جديدة وإلغاء متابعة وهذه التفاصيل!
0
فنّ
13:40
نجمة عالمية تصبح أماً للمرة الثانية!
فنّ
13:40
نجمة عالمية تصبح أماً للمرة الثانية!
0
فنّ
11:55
بفستان من الريش... دانييلا رحمة تحبس الأنفاس في أحدث ظهور لها (صورة)
فنّ
11:55
بفستان من الريش... دانييلا رحمة تحبس الأنفاس في أحدث ظهور لها (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:06
الكرملين يرجح إمكان إرسال موفد روسي إلى واشنطن هذا الأسبوع
أخبار دولية
06:06
الكرملين يرجح إمكان إرسال موفد روسي إلى واشنطن هذا الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
أول استهداف إسرائيلي لعناصر حزب الله في الضاحية منذ اتفاق وقف النار
تقارير نشرة الاخبار
13:09
أول استهداف إسرائيلي لعناصر حزب الله في الضاحية منذ اتفاق وقف النار
0
صحف اليوم
2025-03-24
متري لـ"اللواء": لا مرشحين رسميًا لحاكمية المركزي
صحف اليوم
2025-03-24
متري لـ"اللواء": لا مرشحين رسميًا لحاكمية المركزي
0
صحة وتغذية
05:30
5 أسباب تؤدي إلى الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم... تعرفوا عليها!
صحة وتغذية
05:30
5 أسباب تؤدي إلى الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم... تعرفوا عليها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ترامب حدد للمرة الأولى لغة رسمية لأميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ترامب حدد للمرة الأولى لغة رسمية لأميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
يوتيوب… من موقع لمشاركة الفيديوهات إلى منصة عالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
يوتيوب… من موقع لمشاركة الفيديوهات إلى منصة عالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من الهند إلى لبنان... رسامة مفريان جديد للسريان الارثوذكس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من الهند إلى لبنان... رسامة مفريان جديد للسريان الارثوذكس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أمسية موسيقية تجمع بين الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية والمغنية جاهدة وهبة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أمسية موسيقية تجمع بين الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية والمغنية جاهدة وهبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عائلة برنامج "أكرم من مين"... هذا ما عاشه الفريق في الكواليس!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عائلة برنامج "أكرم من مين"... هذا ما عاشه الفريق في الكواليس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إيران تهدد أميركا والعكس صحيح... وترفض الجلوس مع واشنطن على طاولة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إيران تهدد أميركا والعكس صحيح... وترفض الجلوس مع واشنطن على طاولة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
رضى متفاوت للأقليات السورية عن تشكيلة الحكومة... وقلق اسرائيليّ من التحركات التركية في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:32
رضى متفاوت للأقليات السورية عن تشكيلة الحكومة... وقلق اسرائيليّ من التحركات التركية في سوريا
0
أخبار لبنان
13:30
باسيل: حزب الله ضعف أمام إسرائيل لكنه لا يزال قويا في الداخل
أخبار لبنان
13:30
باسيل: حزب الله ضعف أمام إسرائيل لكنه لا يزال قويا في الداخل
0
أخبار لبنان
13:26
أمين شرّي استنكر المواقف التي تبرر للاحتلال الإسرائيلي جرائمه... وهذا ما قاله للـLBCI
أخبار لبنان
13:26
أمين شرّي استنكر المواقف التي تبرر للاحتلال الإسرائيلي جرائمه... وهذا ما قاله للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:11
يوم غد... تدابير سير على الأوتوستراد الساحلي الشرقي في محلة نهر ابراهيم
أمن وقضاء
14:11
يوم غد... تدابير سير على الأوتوستراد الساحلي الشرقي في محلة نهر ابراهيم
2
فنّ
11:55
بفستان من الريش... دانييلا رحمة تحبس الأنفاس في أحدث ظهور لها (صورة)
فنّ
11:55
بفستان من الريش... دانييلا رحمة تحبس الأنفاس في أحدث ظهور لها (صورة)
3
أخبار لبنان
03:13
وليد البعريني: نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات ويسترجع أرضنا
أخبار لبنان
03:13
وليد البعريني: نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات ويسترجع أرضنا
4
أخبار لبنان
10:55
عون التقى سلام... وبحث في سبل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على الضاحية
أخبار لبنان
10:55
عون التقى سلام... وبحث في سبل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على الضاحية
5
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ترامب حدد للمرة الأولى لغة رسمية لأميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ترامب حدد للمرة الأولى لغة رسمية لأميركا
6
حال الطقس
03:05
طقس متقلب مغبر مع رياح قوية...
حال الطقس
03:05
طقس متقلب مغبر مع رياح قوية...
7
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من الهند إلى لبنان... رسامة مفريان جديد للسريان الارثوذكس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من الهند إلى لبنان... رسامة مفريان جديد للسريان الارثوذكس
8
أمن وقضاء
10:32
الجيش: إزالة سواتر ترابية وفتح طريق في بلدة العديسة - مرجعيون
أمن وقضاء
10:32
الجيش: إزالة سواتر ترابية وفتح طريق في بلدة العديسة - مرجعيون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More