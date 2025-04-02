مشاهدات تخطت المليون... ناديا وفادي شربل يعيدان إحياء "عيلة ع فرد ميلة" بطريقة طريفة (فيديو)

نشرت ناديا شربل ابنة الممثلة والكاتبة كارين رزق الله والممثل فادي شربل فيديو في حسابها عبر منصة تيك توك يجمعها بوالدها.



وأعادت ناديا في الفيديو برفقة والدها فادي تجسيد أحد مشاهد مسلسل "عيلة ع فرد ميلة" الذي كان يعرض عبر شاشة الـLBCI.



وتخطت نسبة المشاهدة على الفيديو عتبة المليون مشاهدة وعشرات آلاف الإعجابات.