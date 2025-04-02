الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عام 2028 يشهد أول تجربة سينمائية من نوعها: 4 أفلام عن "البيتلز"!

فنّ
2025-04-02 | 12:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عام 2028 يشهد أول تجربة سينمائية من نوعها: 4 أفلام عن &quot;البيتلز&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عام 2028 يشهد أول تجربة سينمائية من نوعها: 4 أفلام عن "البيتلز"!

أربعة أفلام تتمحور على أعضاء فرقة البيتلز الشهيرة ستُطرح في شهر واحد عام 2028، وسيؤدي بول ميسكال دور بول مكارتني، فيما سيجسد باري كيوغان دور رينغو ستار في "أول تجربة سينمائية ممتعة"، بحسب ما أعلنه المخرج سام مينديز يوم الاثنين.

ويركز كل فيلم من المجموعة التي يبدأ عرضها في دور السينما خلال نيسان 2028، على عضو من فرقة البوب البريطانية الأسطورية، إذ سيؤدي هاريس ديكنسون دور جون لينون وجوزيف كوين دور جورج هاريسون.

وقال مينديز في ملتقى سينماكون السينمائي في لاس فيغاس: "يُروى كل فيلم من منظور عضو واحد فقط من الفرقة. تتقاطع الشخصيات بطرق مختلفة، أحيانا تتداخل وأحيانا لا".

وأضاف "إنهم أربعة أشخاص مختلفون تماما. ربما هذه فرصة لفهمهم بشكل أعمق. ولكن معا، ستروي الأفلام الأربعة قصة أعظم فرقة في التاريخ".

وأوضح مينديز أن التصوير سيبدأ قريبا، ومن المتوقع أن يستغرق أكثر من عام. ولم يُعلَن بعد عن الترتيب الذي ستُعرض فيه الأفلام.

وأضاف المخرج الحائز جائزة أوسكار عن فيلم "أميركان بيوتي": "كنتُ أحاول منذ سنوات إنجاز فيلم عن فرقة البيتلز، لكنني تراجعتُ موقتا".

ويأتي هذا الإعلان في ملتقى سينماكون الذي يجمع سنويا  في لاس فيغاس أصحاب دور السينما للاطلاع على خطط استوديوهات هوليوود للأشهر والسنوات المقبلة.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

أفلام

أربعة

تمحور

أعضاء

فرقة

البيتلز

عام 2028

بول ميسكال

دور

بول مكارتني

باري كيوغان

رينغو ستار.

LBCI التالي
العالم يودع "باتمان"... رحيل نجم هوليوود فال كيلمر بعد صراع مع المرض
علاقة جاستن وهايلي بيبر إلى الواجهة مجدداً... شائعات جديدة وإلغاء متابعة وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-22

فيلم "Joker: Folie à deux" ينال سبعة ترشيحات لجوائز أسوأ أفلام العام

LBCI
فنّ
2025-02-09

"ذي دارك إيميو ستوري" ينال الجائزة الكبرى لمهرجان أوقيانوسيا للأفلام الوثائقية

LBCI
فنّ
2025-01-17

مهرجان كان معلّقا على رحيل ديفيد لينش: "أفلامه ستستمر في تغذية خيالنا"

LBCI
منوعات
2025-01-21

فيلم Yunan للنجم جورج خباز فى المسابقة الرسمية لـ”مهرجان برلين السينمائيّ الدوليّ”

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:40

ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها... نسخة مصغّرة عن والدتها! (صور)

LBCI
فنّ
14:14

ابتعاد تايلور سويفت وحبيبها عن الأضواء... هل انفصلا؟

LBCI
فنّ
10:25

جاهدة وهبه والأوركسترا الشرق – عربية بقيادة أندريه الحاج: إبهار في رحاب القصيدة والمقام

LBCI
فنّ
06:55

مشاهدات تخطت المليون... ناديا وفادي شربل يعيدان إحياء "عيلة ع فرد ميلة" بطريقة طريفة (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:28

البيت الأبيض: والتز لم يستخدم بريده الشخصي في إرسال مواد سرية

LBCI
أخبار دولية
14:17

باريس تعول على "تحقيق نتائج" ملموسة في التعاون مع الجزائر

LBCI
أخبار دولية
13:13

الولايات المتحدة تعزز الوجود العسكري في الشرق الاوسط...

LBCI
فنّ
2025-01-25

نجل أنجلينا جولي وبراد بيت يتعرّض لحادث سير... إليكم تفاصيل ما حصل! (فيديو وصور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ترامب في معركة على التاريخ الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الرسوم الجمركية الأميركية: حيّز التنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إليكم آخر ما اكتشفه باحثون حول الأهرامات في مصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هناء حمزة تفوز بجائزة PublisHer Excellence 2025 العالمية عن فئة الإبتكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

صمت وزير الخارجية يشعل انتقادات الحزب بعد غارات الضاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الإنتخابات البلدية في موعدها وفي بيروت معركة مناصفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

التحقيقات الأمنية لم تحسم هوية مطلقي الصواريخ من الجنوب

LBCI
أخبار دولية
13:23

موقف الإدارة الأميركية تجاه ايران: بين الخيار العسكري والدبلوماسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

واشنطن تستكمل استعداداتها في تل أبيب لضربة محتملة لإيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:10

إخبار من المجلس الإسلامي الشيعي في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب

LBCI
فنّ
06:55

مشاهدات تخطت المليون... ناديا وفادي شربل يعيدان إحياء "عيلة ع فرد ميلة" بطريقة طريفة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:13

وليد البعريني: نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات ويسترجع أرضنا

LBCI
حال الطقس
03:05

طقس متقلب مغبر مع رياح قوية...

LBCI
أخبار لبنان
05:51

معلومات الـLBCI: مطالبات ديبلوماسية للحكومة بوضع جدول زمنيّ لنزع سلاح “حزب الله”

LBCI
أخبار لبنان
05:45

عون: الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات أمام تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج

LBCI
خبر عاجل
06:47

معلومات للـLBCI: البنك الدولي لن يبدأ بتنفيذ القرض بقيمة ٢٥٠ مليون دولار والمخصص لإزالة أنقاض الحرب قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والأعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بـ٢١ نيسان بواشنطن

LBCI
فنّ
03:42

العالم يودع "باتمان"... رحيل نجم هوليوود فال كيلمر بعد صراع مع المرض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More