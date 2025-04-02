عام 2028 يشهد أول تجربة سينمائية من نوعها: 4 أفلام عن "البيتلز"!

أربعة أفلام تتمحور على أعضاء فرقة البيتلز الشهيرة ستُطرح في شهر واحد عام 2028، وسيؤدي بول ميسكال دور بول مكارتني، فيما سيجسد باري كيوغان دور رينغو ستار في "أول تجربة سينمائية ممتعة"، بحسب ما أعلنه المخرج سام مينديز يوم الاثنين.

ويركز كل فيلم من المجموعة التي يبدأ عرضها في دور السينما خلال نيسان 2028، على عضو من فرقة البوب البريطانية الأسطورية، إذ سيؤدي هاريس ديكنسون دور جون لينون وجوزيف كوين دور جورج هاريسون.

وقال مينديز في ملتقى سينماكون السينمائي في لاس فيغاس: "يُروى كل فيلم من منظور عضو واحد فقط من الفرقة. تتقاطع الشخصيات بطرق مختلفة، أحيانا تتداخل وأحيانا لا".

وأضاف "إنهم أربعة أشخاص مختلفون تماما. ربما هذه فرصة لفهمهم بشكل أعمق. ولكن معا، ستروي الأفلام الأربعة قصة أعظم فرقة في التاريخ".

وأوضح مينديز أن التصوير سيبدأ قريبا، ومن المتوقع أن يستغرق أكثر من عام. ولم يُعلَن بعد عن الترتيب الذي ستُعرض فيه الأفلام.

وأضاف المخرج الحائز جائزة أوسكار عن فيلم "أميركان بيوتي": "كنتُ أحاول منذ سنوات إنجاز فيلم عن فرقة البيتلز، لكنني تراجعتُ موقتا".

ويأتي هذا الإعلان في ملتقى سينماكون الذي يجمع سنويا في لاس فيغاس أصحاب دور السينما للاطلاع على خطط استوديوهات هوليوود للأشهر والسنوات المقبلة.

وكالة فرانس برس