ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها... نسخة مصغّرة عن والدتها! (صور)

ظهرت شيلوه جولي، ابنة النجمين العالميين أنجلينا جولي وبراد بيت، بإطلالة جديدة لافتة أثناء توجهها إلى صف رقص في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء، حيث بدت بلوك ناعم وأنثوي غير معتاد.

النجمة الشابة البالغة من العمر 18 عامًا، والتي عُرفت لفترة طويلة بأسلوبها الذي يميل إلى الطابع الذكوري، خطفت الأنظار هذه المرة بإطلالة أكثر رقة ونعومة. فقد ارتدت بدلة رياضية داكنة أنيقة مناسبة للتمارين، ورفعت شعرها على شكل كعكتين ناعمتين، ونسّقت إطلالتها بأقراط دائرية ذهبية كبيرة، في تغيير جذاب عن أسلوبها المعتاد البسيط والمريح.

هذا التحوّل في مظهر شيلوه يُعتبر لافتًا، خاصة بالمقارنة مع تسريحات الشعر القصيرة، والكنزات الفضفاضة، والبدلات الرسمية التي كانت تفضّلها في السابق.

ورغم تنوّع إطلالاتها، تبقى شيلوه محطّ أنظار بفضل جمالها الطبيعي، تمامًا كما هو الحال مع أشقّائها الذين يتميّزون جميعًا بأسلوبهم الفريد في الموضة.

ويُذكر أن أنجلينا جولي (49 عامًا) وبراد بيت (61 عامًا) لديهما ستة أبناء: ثلاثة بيولوجيين هم شيلوه، والتوأمان نوكس وفيفيان (16 عامًا)، وثلاثة بالتبني هم مادوكس (23 عاما)، باكس (21 عاما)، وزهارا (19 عاما).