المخرج الإيطالي ناني موريتي في العناية المركزة

أُدخِل المخرج الإيطالي ناني موريتي، البالغ من العمر 71 عاما، العناية المركزة في أحد مستشفيات روما بسبب أزمة قلبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.



ونُقِل موريتي إلى المستشفى بعد ظهر الخميس بعد تعرّضه لنوبة قلبية وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه خضع لعملية جراحية وأودِع العناية المركزة.وأكدت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن وضعه مستقر.

ويُعَدّ موريتي من أكثر من تناولوا المواضيع الاجتماعية بحدّة في السينما الإيطالية، ومن أبرز أفلامه"دير دايري" عام 1994 و"ذي سانز روم" عام 2001، و"وي هاف إيه بوب" عام 2011.



وغالبا ما يُشبّه موريتي بوودي آلن بسبب أفلامه الغريبة وغير التقليدية المستوحاة من سيرته الذاتية والتي يظهر فيها من خلال شخصيته البديلة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ونال موريتي السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2001 عن فيلم "ذي سانز روم" الذي يتناول طريقة تأثر عائلة بالموت المفاجئ لأحد أبنائها. (...)



