ملتقى القاهرة الأدبي يلامس "واقعية الخيال" في دورته السابعة

تنعقد الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الأدبي في الفترة المممتدة من 12 إلى 17 نيسان بمشاركة أدباء وكتاب من ألمانيا، الجزائر، النمسا، السودان، تونس، مالطا، هولندا ومصر.



وقالت دار صفصافة للثقافة والنشر، المنظمة للملتقى، في بيان أمس الأربعاء إن الكاتبة الألمانية جيني ايربينبيك الفائزة بجائزة البوكر الدولية عام 2024 ستشارك في الافتتاح جنبا إلى جنب مع الكاتب المصري خالد الخميسي.



ومن أبرز الأسماء المصرية الأخرى المشاركة سمير الفيل ومحمد بركة ومحمد سمير ندا.



وذكر البيان أن دورة هذا العام ترفع شعار "واقعية الخيال" حيث تركز على مناقشة "الأسئلة المختلفة بشأن تبادلات تأثير الواقع المعاش في هذه اللحظات التاريخية المعقدة على الأدب، وأهمية الذاكرة الثقافية، ودور الكتاب في حفظها".



ونقل البيان عن نسرين البخشونجي مديرة البرامج في ملتقى القاهرة الأدبي قولها إن "دورة هذا العام تحاول استعادة حوار الأدب مع أسئلة العصر وقضايا الواقع المعاصر".



ويشمل برنامج الملتقى جلسة بعنوان "خمسون عاما على وفاة أم كلثوم" يتحدث خلالها الصحفي والباحث المصري ياسر ثابت.



كما تقام في الختام أمسية شعرية بمشاركة شعراء من مصر وألمانيا ومالطا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وانطلق هذا الحدث الثقافي لأول مرة عام 2015 تحت اسم "مهرجان القاهرة الأدبي" قبل أن يتوقف في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا ثم عاد في العام الماضي بدعم من وزارة الثقافة المصرية.