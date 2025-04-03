إليسا تنشر لحظات عفوية مع كلبها "ستار" (صور)

شاركت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو ظهرت فيها برفقة كلبها "ستار"، والذي يعني "نجمة" باللغة الإنجليزية.

وأرفقت إليسا المنشور بتعليق بسيط وحنون جاء فيه: "ليلة نضرة مع ستار"، حيث بدت في الصور بعفوية تامة ومشاعر دافئة، تعكس العلاقة المميزة التي تجمعها بحيوانها الأليف.

يُذكر أن إليسا كانت قد تحدّثت عن "ستار" في فيلمها الوثائقي الذي عُرض على نتفليكس تحت عنوان "It’s Ok"، حيث عبّرت عن حبها الكبير له واعتبرته جزءًا من عالمها الخاص.