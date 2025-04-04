المخرج الفلسطيني باسل عدرا يطلق صرخة في الأمم المتحدة... هذا ما قاله

أطلق المخرج الفلسطيني باسل عدرا، الفائز بجائزة أوسكار عن فيلم "لا أرض أخرى"، صرخة في الأمم المتحدة، محذرا من أن الوضع "يزداد سوءا" في القرى المحتلة.



ولقي عدرا الذي دعته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، تصفيقا حارا داخل قاعة الاجتماعات في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، في نهاية عرض العمل الفائز بأوسكار أفضل فيلم وثائقي خلال احتفال توزيع الجوائز السينمائية المرموقة في لوس أنجلوس في آذار 2025.



وقال عدرا: "إنّ الفيلم يهدف إلى إبلاغ العالم بأننا نعيش على هذه الأرض وأن يرى الجميع ما نواجهه يوميا، هذا الاحتلال الوحشي، حتى بعد فوزنا بجائزة أوسكار عُدنا إلى الواقع نفسه، والأمر يزداد سوءا".



ويوثّق الفيلم الذي شارك في إخراجه الإسرائيلي يوفال أبراهام، التهجير القسري للفلسطينيين على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في مسافر يطا، وهي منطقة في الضفة الغربية المحتلة أعلنتها إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة خلال ثمانينات القرن العشرين. وتظهر مشاهد من الفيلم جرافات وهي تهدم منازل أو جدران مدرسة، ويوثق العمل الاستفزازات والهجمات العنيفة من المستوطنين.



وقال المخرج الفلسطيني "إنّ عنف المستوطنين متواصل (...) يهاجمون بشكل يومي تقريبا مسافر يطا وبقية أنحاء الضفة الغربية".



ورغم فوزه بجائزة أوسكار، لم تقم أي شركة بعد بتوزيع فيلم "نو آذر لاند" في الولايات المتحدة، ولم يُعرض سوى في عدد محدود من دور السينما، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".