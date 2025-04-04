بعد شائعات انفصالها عن كانييه ويست... هذا ما حصل بين بيانكا سينسوري وكيم كارداشيان!

تجنبت المهندسة المعمارية بيانكا سينسوري محاولة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للتواصل معها، بعد الحديث عن انفصالها عن مغني الراب الشهير كانييه ويست.وكشف مصدر مقرب من كارداشيان أنها أرادت إظهار دعمها لسينسوري لأنها "على علم بما مرت به".وقال المصدر إن "كيم تشعر وكأنها الشخص الوحيد الذي يعرف حقًا ما مرت به بيانكا".