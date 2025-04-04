الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
12
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
12
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتطفات من فيلم "أفاتار" الجديد تُعرض في ملتقى سينماكون في لاس فيغاس
فنّ
2025-04-04 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقتطفات من فيلم "أفاتار" الجديد تُعرض في ملتقى سينماكون في لاس فيغاس
عُرضت الخميس في لاس فيغاس مقتطفات من "Avatar: Fire and Ash"، وهو جزء جديد من سلسلة أفلام "أفاتار" التي تُعدّ من الأعمال السينمائية الأكثر تحقيقا للأرباح على الإطلاق.
وأوضحت الممثلة زوي سالدانا في ملتقى سينماكون الذي يجمع أصحاب دور السينما، أن الفيلم الذي سيصدر في كانون الاول "يوسّع عالم باندورا الرائع ويقدّم مجموعتين جديدتين".
وأكد المخرج جيمس كاميرون، متحدثا في مقطع مسجل مسبقا من نيوزيلندا حيث ينهي تصوير الفيلم، إن الأبطال عليهم أن "يواجهوا ليس الغزاة البشر فحسب، بل أيضا مجموعة جديدة من الأعداء، هم شعب الرماد".
وحقق الجزء الأول والثاني من فيلم "أفاتار" نجاحات تجارية غير مسبوقة، واحتل الجزء الاول صدارة الأفلام الأكثر تحقيقا للأرباح، وبات الجزء الثاني ثالث فيلم يحقق النسبة الاكبر من الأرباح على الإطلاق.
وحقق الفيلمان أكثر من خمسة مليارات دولار في مختلف أنحاء العالم.
وفي المشاهد التي عُرضت الخميس، يظهر البطلان جايك سولي (سام ورثينغتون) ونيتيري (سالدانا) داخل مركبة خشبية عملاقة مع مخلوقات زرقاء ضخمة.
وتتعرض المركبة لهجوم من قبل شعب الرماد الذين يشبهون كائنات النافي ولكنهم يعتمرون أغطية رأس حمراء زاهية ويطلقون سهاما مشتعلة.
ومن المقرر إنتاج فيلمين آخرين من سلسلة "أفاتار" في عامَي 2029 و2031، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
آخر الأخبار
فنّ
"أفاتار"
الجديد
تُعرض
ملتقى
سينماكون
فيغاس
التالي
عازف البيانو الإيطالي بروسيدا يتألق في المتحف الوطني بدعوة من الكونسرفتوار والمعهد الثقافي الإيطالي (صور)
فرنسا تحتفل بالعربية "لغة النور والمعرفة" ضمن مهرجان مسرحي ضخم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-01-27
جنيفر لوبيز خلال عرض فيلمها الجديد في مهرجان سندانس: "هذا الدور الذي وُلدت من أجله"
فنّ
2025-01-27
جنيفر لوبيز خلال عرض فيلمها الجديد في مهرجان سندانس: "هذا الدور الذي وُلدت من أجله"
0
أمن وقضاء
2025-03-29
تعرُّض دوريّة راجلة تابعة للوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" لرشقات نارية اسرائيلية في خراج رميش
أمن وقضاء
2025-03-29
تعرُّض دوريّة راجلة تابعة للوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" لرشقات نارية اسرائيلية في خراج رميش
0
أخبار دولية
2025-03-11
ماسك يعلن تعرّض منصة اكس "لهجوم سيبيراني كبير"
أخبار دولية
2025-03-11
ماسك يعلن تعرّض منصة اكس "لهجوم سيبيراني كبير"
0
فنّ
2025-04-03
ملتقى القاهرة الأدبي يلامس "واقعية الخيال" في دورته السابعة
فنّ
2025-04-03
ملتقى القاهرة الأدبي يلامس "واقعية الخيال" في دورته السابعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
13:00
الممثل البريطاني راسل براند يواجه اتهامات بالاغتصاب... وهذه التفاصيل
فنّ
13:00
الممثل البريطاني راسل براند يواجه اتهامات بالاغتصاب... وهذه التفاصيل
0
فنّ
09:50
بعد شائعات انفصالها عن كانييه ويست... هذا ما حصل بين بيانكا سينسوري وكيم كارداشيان!
فنّ
09:50
بعد شائعات انفصالها عن كانييه ويست... هذا ما حصل بين بيانكا سينسوري وكيم كارداشيان!
0
فنّ
08:01
المخرج الفلسطيني باسل عدرا يطلق صرخة في الأمم المتحدة... هذا ما قاله
فنّ
08:01
المخرج الفلسطيني باسل عدرا يطلق صرخة في الأمم المتحدة... هذا ما قاله
0
فنّ
07:30
سيرين عبد النور تسرق الأضواء في إطلالة مميزة: "السحر في داخلك" (صور)
فنّ
07:30
سيرين عبد النور تسرق الأضواء في إطلالة مميزة: "السحر في داخلك" (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:13
توقيف سارق درّاجات آليّة ينشط ضمن محافظة جبل لبنان
أمن وقضاء
13:13
توقيف سارق درّاجات آليّة ينشط ضمن محافظة جبل لبنان
0
خبر عاجل
02:18
معلومات للـLBCI: المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لكنه لم يوقف ولم يستدع شقيقه الوزير السابق أمين سلام وإذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق
خبر عاجل
02:18
معلومات للـLBCI: المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لكنه لم يوقف ولم يستدع شقيقه الوزير السابق أمين سلام وإذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق
0
حال الطقس
02:49
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
02:49
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
0
آخر الأخبار
13:45
سامي الجميل لـ "جدل": عندما يسقط مشروع السلاح لن يكون هناك خيار آخر غير التفاهم وإسرائيل لا تلاحقنا لأننا لا نملك سلاحًا غير شرعيّ ولا ننفّذ مطالب خارجية وأي توسّع جغرافيّ إسرائيليّ على حساب لبنان سنقاوم جميعنا تحت سقف الجيش اللبنانيّ والدولة
آخر الأخبار
13:45
سامي الجميل لـ "جدل": عندما يسقط مشروع السلاح لن يكون هناك خيار آخر غير التفاهم وإسرائيل لا تلاحقنا لأننا لا نملك سلاحًا غير شرعيّ ولا ننفّذ مطالب خارجية وأي توسّع جغرافيّ إسرائيليّ على حساب لبنان سنقاوم جميعنا تحت سقف الجيش اللبنانيّ والدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:48
عشية انطلاق رالي الربيع... هكذا يرى اسطورة الراليات اللبنانية المنافسة لهذا الموسم
رياضة
13:48
عشية انطلاق رالي الربيع... هكذا يرى اسطورة الراليات اللبنانية المنافسة لهذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
السياسة الجمركية للإدارة الأميركية تقود العالم إلى المجهول
تقارير نشرة الاخبار
13:46
السياسة الجمركية للإدارة الأميركية تقود العالم إلى المجهول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"Great"... من أميركا إلى ايران ولكن!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"Great"... من أميركا إلى ايران ولكن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
روح جديدة في الجامعة اللبنانية الاميركية: انه رئيسها العاشر
تقارير نشرة الاخبار
13:27
روح جديدة في الجامعة اللبنانية الاميركية: انه رئيسها العاشر
0
أخبار لبنان
13:26
وزيرة الشؤون الإجتماعية تتحدث للـLBCI عن عناوين خطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم
أخبار لبنان
13:26
وزيرة الشؤون الإجتماعية تتحدث للـLBCI عن عناوين خطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ملف إكتظاظ السجون اللبنانية والبطء في المحاكمات يعود إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ملف إكتظاظ السجون اللبنانية والبطء في المحاكمات يعود إلى الواجهة
0
أخبار دولية
13:23
تفاصيل محادثات أورتاغوس...
أخبار دولية
13:23
تفاصيل محادثات أورتاغوس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
قبل أيّام على تقاعده... القاضي علي ابراهيم يدعي على شقيق الوزير
تقارير نشرة الاخبار
13:08
قبل أيّام على تقاعده... القاضي علي ابراهيم يدعي على شقيق الوزير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
دعم أوروبيّ مشروط... والإصلاح أولًا
تقارير نشرة الاخبار
13:07
دعم أوروبيّ مشروط... والإصلاح أولًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:49
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
02:49
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
2
خبر عاجل
02:18
معلومات للـLBCI: المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لكنه لم يوقف ولم يستدع شقيقه الوزير السابق أمين سلام وإذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق
خبر عاجل
02:18
معلومات للـLBCI: المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لكنه لم يوقف ولم يستدع شقيقه الوزير السابق أمين سلام وإذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق
3
آخر الأخبار
20:10
غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت شقه سكنية في منطقة دلاعه - صيدا
آخر الأخبار
20:10
غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت شقه سكنية في منطقة دلاعه - صيدا
4
أمن وقضاء
03:21
الجيش: ضبط شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات في بعلبك
أمن وقضاء
03:21
الجيش: ضبط شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات في بعلبك
5
اقتصاد
05:13
تسليم وتسلم في مصرف لبنان... كريم سعيد: الأولوية يجب أن تكون لسداد ودائع صغار المودعين
اقتصاد
05:13
تسليم وتسلم في مصرف لبنان... كريم سعيد: الأولوية يجب أن تكون لسداد ودائع صغار المودعين
6
خبر عاجل
02:42
أدرعي: قضينا على قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان
خبر عاجل
02:42
أدرعي: قضينا على قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان
7
اسرار
23:32
أسرار الصحف 4-4-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 4-4-2025
8
أخبار دولية
01:59
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
01:59
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني... وهذا ما جرى بحثه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More