الممثل البريطاني راسل براند يواجه اتهامات بالاغتصاب... وهذه التفاصيل

وُجهت إلى الممثل البريطاني راسل براند تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، على ما أعلنت شرطة لندن في بيان الجمعة.

وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى المقدم السابق الذي أصبح مؤثرا مناهضا للقاحات ومروجا لنظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بأفعال يُتهم براند بارتكابها بين عامي 1999 و2005 ضد أربع نساء، وفق البيان.

وكانت الشرطة قد فتحت تحقيقا أواخر عام 2023 بعد أن كشفت صحيفة "صنداي تايمز" ومحطة "تشانل 4" التلفزيونية عن اتهامات موجهة من أربع نساء ضده.



وشملت الاتهامات الموجهة ضد براند الاغتصاب، الاعتداء الجنسي والعنف النفسي.

وقالت النيابة العامة في بيان "لقد سمحنا اليوم الجمعة لشرطة العاصمة بتوجيه الاتهام إلى راسل براند في ما يتعلق بالادعاءات التي وُجهت إليه بعد بث وثائقي على القناة الرابعة في أيلول 2023".

وخضع الممثل البالغ 49 عاما، والذي كان متزوجا من المغنية الأميركية كايتي بيري، لاستجواب لدى الشرطة في تشرين الثاني 2023، ونفى رسميا هذه الاتهامات.

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر في لندن الجمعة في الثاني من أيار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".