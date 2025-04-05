إليسا "بالنسخة المصرية" تغزو الإنترنت: من هي؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو لسيدة مصرية تُدعى "سالي"، أثارت الجدل بسبب الشبه الكبير الذي يجمعها مع النجمة اللبنانية إليسا.
سالي، وهي خبيرة تجميل وصانعة محتوى مختصة بعالم الموضة والجمال، خطفت أنظار المتابعين بطريقة حديثها وتعابير وجهها التي بدت قريبة جداً من إليسا، حتى إن البعض أطلق عليها لقب "إليسا النسخة المصرية".
وانهالت التعليقات على فيديوهاتها، حيث عبّر كثيرون عن دهشتهم من هذا الشبه الواضح، فيما تساءل آخرون إن كانت هناك صلة قرابة بينهما.
الجدير ذكره أن سالي تحظى بشعبية متزايدة على مواقع التواصل، حيث تقدم محتوى متنوعاً في مجالي التجميل والموضة، وتشارك متابعيها نصائحها الخاصة وإطلالاتها اليومية.
@scoop722 شبيهة اليسا😂 واليسا احكم بنفسك هل فيهم شبه من بعض ❤️ #اليسا #اليسا_ملكة_الاحساس #اليسار #اليسا_عكس_اللي_شايفنها #شبيه_اليسون #elisa #elisasanches #شبيه #المشاهير #مشاهير_تيك_توك_مشاهير_العرب #لبنان #لبنان_مصر_الخليج_سوريا #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #اكسبلور #تريند #ترند_تيك_توك #مصر_السعوديه_العراق_فلسطين #foru #for #foryoupage❤️❤️ ♬ الصوت الأصلي - Hussein Al-Azzawi