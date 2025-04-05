إليسا "بالنسخة المصرية" تغزو الإنترنت: من هي؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو لسيدة مصرية تُدعى "سالي"، أثارت الجدل بسبب الشبه الكبير الذي يجمعها مع النجمة اللبنانية إليسا.

سالي، وهي خبيرة تجميل وصانعة محتوى مختصة بعالم الموضة والجمال، خطفت أنظار المتابعين بطريقة حديثها وتعابير وجهها التي بدت قريبة جداً من إليسا، حتى إن البعض أطلق عليها لقب "إليسا النسخة المصرية".

وانهالت التعليقات على فيديوهاتها، حيث عبّر كثيرون عن دهشتهم من هذا الشبه الواضح، فيما تساءل آخرون إن كانت هناك صلة قرابة بينهما.

الجدير ذكره أن سالي تحظى بشعبية متزايدة على مواقع التواصل، حيث تقدم محتوى متنوعاً في مجالي التجميل والموضة، وتشارك متابعيها نصائحها الخاصة وإطلالاتها اليومية.