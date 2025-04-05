بي. ديدي في ورطة جديدة قبل محاكمته... اتهامات إضافية صادمة!

نُشرت وثيقة قانونية الجمعة جاء فيها أن مغني الراب والمنتج الأميركي بي. ديدي يواجه تهمتين جديدتين، قبل أسابيع قليلة من محاكمته في أيار بتهمة إدارة شبكة واسعة للاتجار بالجنس.

وتتضمن لائحة الاتهام الجديدة ضد مغني الهيب هوب المسجون منذ أيلول الماضي في انتظار محاكمته، اتهامات إضافية بالاتجار بالجنس والنقل لأغراض الدعارة، مرتبطة بامرأة أشار الادعاء إليها بـ"الضحية 2".

تضاف هذه التهم الجديدة إلى مجموعة اتهامات يواجه المغني بسببها احتمال السجن مدى الحياة.

وخلال المحاكمة في نيويورك، والتي من المقرر أن تنطلق في 5 أيار، سيُحاكَم بي ديدي أيضا بتهمة الاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي والابتزاز، وهي تهم سبق أن أكد براءته منها.

وخفت نجم المغني، واسمه الحقيقي شون كومز، منذ الكشف في خريف عام 2023 عن العديد من الشكاوى، لا سيما اتهامات اغتصاب صادرة عن مغنية "آر أند بي" كاسي، وهي مسألة تمت تسويتها أخيرا باتفاق "ودي" بحسب الطرفين.

أوقف خلال الخريف الماضي، واتهمه القضاء الأميركي بوضع "إمبراطوريته" الموسيقية في خدمة منظومة عنيفة من الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والابتزاز. ومُذّاك، أصبح هدفا لشكاوى مدنية من أكثر من 120 ضحية مزعومة.

ووصفته مدعيات بأنه مفترس جنسي عنيف يستخدم الكحول والمخدرات لإخضاع ضحاياه.