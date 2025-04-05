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إلتون جون يكشف عن معاناته مع فقدان البصر: "لا أستطيع القراءة أو مشاهدة التلفاز!"

فنّ
2025-04-05 | 10:38
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إلتون جون يكشف عن معاناته مع فقدان البصر: &quot;لا أستطيع القراءة أو مشاهدة التلفاز!&quot;
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إلتون جون يكشف عن معاناته مع فقدان البصر: "لا أستطيع القراءة أو مشاهدة التلفاز!"

كشف النجم العالمي السير إلتون جون، البالغ من العمر 78 عاماً، عن معركته المؤلمة مع فقدان البصر، قائلاً إنه لم يعد قادراً على القراءة أو مشاهدة التلفاز أو حتى رؤية أطفاله أثناء ممارستهم للرياضة.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز"، أوضح إلتون أنه أُصيب بعدوى خطيرة في عينه خلال شهر تموز الماضي، ما أدى إلى فقدان البصر كلياً في عينه اليمنى، مع بقاء رؤية محدودة جداً في اليسرى.

وقال: "أستطيع رؤيتك، لكن لا يمكنني مشاهدة التلفاز أو القراءة. لا أستطيع رؤية ولديّ وهما يلعبان الرجبي أو كرة القدم، وقد كان ذلك وقتاً عصيباً للغاية بالنسبة لي، لأنني معتاد على الاستمتاع بكل هذه اللحظات."

ورغم التحديات، عبّر الفنان البريطاني عن امتنانه قائلاً: "الأمر مؤلم، وقد يكون عاطفياً أحياناً، لكن عليك التكيّف. أنا محظوظ بالحياة التي أعيشها. لا زلت أملك عائلة رائعة، ولا زلت أستطيع رؤية بعض الأشياء بعيني اليسرى، لذا أقول لنفسي: استمر، لا تتوقف."

يعيش إلتون جون حالياً مع زوجِه ديفيد فيرنيش، 62 عاماً، وطفليهما زاكاري (14 عاماً) وإيلايجا (12 عاماً).

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