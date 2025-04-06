كيتي بيري تلفت الأنظار بإطلالة فضية جريئة (صور)

أبهرت كيتي بيري الجمهور بعد ظهورها بإطلالة فضية مميزة في حفل توزيع جوائز "بريكثرو" في سانتا مونيكا في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة.



وظهرت بيري على السجادة الحمراء بفستان طويل باللون الفضي مكشوف الصدر والظهر مع فتحات جريئة وغطاء رأس.



واعتمدت بيري تسريحة شعر كلاسيكية وأنيقة بالإضافة إلى مكياج خفيف.