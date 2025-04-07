الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"ماينكرافت" يتصدر شباك التذاكر الأميركي ويحقق أفضل انطلاقة لهذا العام

فنّ
2025-04-07 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ماينكرافت&quot; يتصدر شباك التذاكر الأميركي ويحقق أفضل انطلاقة لهذا العام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"ماينكرافت" يتصدر شباك التذاكر الأميركي ويحقق أفضل انطلاقة لهذا العام

تصدّر فيلم "ايه ماينكرافت موفي" المقتبس من لعبة الفيديو الأكثر مبيعا في التاريخ، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا أفضل انطلاقة لهذا العام بعد مرور يومين على طرحه، وفق ما أفادت شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة الأحد.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في كندا والولايات المتحدة، تجاوز الفيلم التوقعات، محققا عائدات بـ157 مليون دولار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتُعد هذه الإيرادات رقما قياسيا جديدا لفيلم صدر هذا العام وتشكل أكبر نجاح على الإطلاق يحققه عمل مقتبس من إحدى ألعاب الفيديو في شباك التذاكر الأميركي، متفوقا على الإيرادات التي جمعها فيلم "سوبر ماريو براذرز" عام 2023.

وبفضل العائدات الأجنبية التي وصلت إلى 144 مليون دولار، تخطى إجمالي أرباح فيلم "ايه ماينكرافت موفي" 300 مليون دولار، أي ضعف ميزانية الإنتاج، بحسب مجلة "فرايتي" المتخصصة.

وقال المحلل ديفيد ايه غروس إنّ "شباك التذاكر الأميركي كان في سبات عام 2025، لكنه استيقاظ متأخر" وأشار إلى أنّ الفيلم موجّه لمختلف الأجيال، ورغم أن التقييمات "لم تكن جيدة، إلا أن هذا النوع من الأفلام مصنوع للأشخاص الذين يرتادون دور السينما، لا للنقاد".

وحلّ فيلم الإثارة "ايه ووركينغ مان" من بطولة جيسون ستايثم، في المرتبة الثانية محققا 7,3 مليون دولار.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "ذي تشوزن: لاست سوبر بارت 2" الذي يتناول العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه، مع عائدات بلغت 6,7 ملايين دولار.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم ديزني "سنو وايت" محققا 6,1 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيراداته في مختلف أنحاء العالم إلى نحو 170 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من صدوره، وهو رقم بعيد عن ميزانيته المقدرة
بـ 250 مليون دولار.

وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم الرعب "ذي وومن إن ذي يارد" من إنتاج يونيفرسال، محققا 4,5 ملايين دولار.

وفي ما يلي باقي الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- "ديث اوف ايه يونيكورن" (2,7 مليون دولار).

7- "ذي تشوزن: لاست سوبر بارت 1" (1,9 مليون دولار).

8- "هيل أوف ايه سمر" (1,8 مليون دولار).

9- "ذي فراند" (1,6 مليون دولار).

10- "كابتن أميركا: برايف نيو وورلد" (1,4 مليون دولار).

آخر الأخبار

فنّ

يتصدر

التذاكر

الأميركي

ويحقق

انطلاقة

العام

LBCI التالي
"جاينت" و"بنجامين باتون" يحصدان أبرز جوائز أوليفييه المسرحية
العثور على الحارس الشخصي السابق لديفيد وفيكتوريا بيكهام متوفيًا في إسبانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-03-17

"نوفوكايين" يتصدر شباك التذاكر الأميركية رغم انطلاقته البطيئة

LBCI
فنّ
2025-03-31

"ايه ووركينغ مان" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

LBCI
فنّ
2025-02-03

فيلم "دوغ مان" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

LBCI
فنّ
2025-03-10

"ميكي 17" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:15

بعد تعرضه لأزمة قلبية... المخرج ناني موريتي يغادر المستشفى

LBCI
فنّ
04:55

"جاينت" و"بنجامين باتون" يحصدان أبرز جوائز أوليفييه المسرحية

LBCI
فنّ
03:30

العثور على الحارس الشخصي السابق لديفيد وفيكتوريا بيكهام متوفيًا في إسبانيا

LBCI
فنّ
13:40

كيتي بيري تلفت الأنظار بإطلالة فضية جريئة (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:25

لجنة المال أقرّت قانون زيادة الاكتتاب في الـIFC بقيمة مليون و700 ألف دولار

LBCI
أخبار دولية
06:11

الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-15

تفاصيل جريمة القتل التي حصلت في ضبية... وتوقيف القاتل خلال ساعات من ارتكابها

LBCI
أخبار لبنان
06:12

عون بحث وبري في الأوضاع ونتائج زيارة أورتاغوس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:19

لجنة الإعلام والإتصالات إطلعت من مرقص على خطة عمله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

نتنياهو في واشنطن ويجري سلسلة من اللقاءات... إليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
07:25

لجنة المال أقرّت قانون زيادة الاكتتاب في الـIFC بقيمة مليون و700 ألف دولار

LBCI
أخبار دولية
07:04

الصين تصف الرسوم الجمركية الأميركية بأنها "تنمر"

LBCI
أخبار دولية
06:42

ماكرون من القاهرة: متمسك بسيادة واستقرار لبنان... وأرفض النقل القسري للسكان من غزة

LBCI
أخبار لبنان
02:53

علي فياض: نريد إصلاحاً بمعايير وطنية بعيداً عن أي ارتهانات خارجية

LBCI
أخبار دولية
01:25

ترامب تعقيبا على تقلب الأسواق: "يتعين أحيانا تناول علاج من أجل التعافي"

LBCI
أخبار لبنان
14:12

أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان

LBCI
رياضة
13:38

رالي الربيع في نسخته الأربعين يفتتح منافسات بطولة لبنان لعام 2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:12

أورتيغاس للـLBCI: نزع السلاح "في أسرع وقت"...ولم أتحدث بالتطبيع مع أحد في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:06

في أقل من 24 ساعة قوى الأمن توقف قاتل مواطنة في عين الرمانة..

LBCI
حال الطقس
02:10

كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان... ومنخفض جوي ليل الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
01:47

بيان لتجمع البلدات الجنوبية الحدودية بشأن إجراء الانتخابات البلدية...

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف 7-4-2025

LBCI
خبر عاجل
13:50

أورتيغاس للـLBCI: رئيس الجمهورية لم يرفض أمامي إنشاء ثلاث لجان دبلوماسية لبحث ملف المعتقلين وترسيم الحدود وانسحاب الجيش الإسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
13:47

أورتيغاس للـLBCI: السلطة والشعب عليهم الاختيار: إما التعاون معنا لنزع سلاح حزب الله وتطبيق وقف الأعمال العدائية وإنهاء الفساد وسنكون شريكًا وصديقًا اما خيار التباطؤ من قبل الحكومة والقادة وهنا لا يتوقعوا شراكة معنا

LBCI
أمن وقضاء
23:35

بعد إشكال المطار... وزير الداخلية يطلب إجراء تحقيق فوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More