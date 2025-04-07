"ماينكرافت" يتصدر شباك التذاكر الأميركي ويحقق أفضل انطلاقة لهذا العام

تصدّر فيلم "ايه ماينكرافت موفي" المقتبس من لعبة الفيديو الأكثر مبيعا في التاريخ، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا أفضل انطلاقة لهذا العام بعد مرور يومين على طرحه، وفق ما أفادت شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة الأحد.



وفي عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في كندا والولايات المتحدة، تجاوز الفيلم التوقعات، محققا عائدات بـ157 مليون دولار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتُعد هذه الإيرادات رقما قياسيا جديدا لفيلم صدر هذا العام وتشكل أكبر نجاح على الإطلاق يحققه عمل مقتبس من إحدى ألعاب الفيديو في شباك التذاكر الأميركي، متفوقا على الإيرادات التي جمعها فيلم "سوبر ماريو براذرز" عام 2023.



وبفضل العائدات الأجنبية التي وصلت إلى 144 مليون دولار، تخطى إجمالي أرباح فيلم "ايه ماينكرافت موفي" 300 مليون دولار، أي ضعف ميزانية الإنتاج، بحسب مجلة "فرايتي" المتخصصة.



وقال المحلل ديفيد ايه غروس إنّ "شباك التذاكر الأميركي كان في سبات عام 2025، لكنه استيقاظ متأخر" وأشار إلى أنّ الفيلم موجّه لمختلف الأجيال، ورغم أن التقييمات "لم تكن جيدة، إلا أن هذا النوع من الأفلام مصنوع للأشخاص الذين يرتادون دور السينما، لا للنقاد".



وحلّ فيلم الإثارة "ايه ووركينغ مان" من بطولة جيسون ستايثم، في المرتبة الثانية محققا 7,3 مليون دولار.



وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "ذي تشوزن: لاست سوبر بارت 2" الذي يتناول العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه، مع عائدات بلغت 6,7 ملايين دولار.



وجاء في المرتبة الرابعة فيلم ديزني "سنو وايت" محققا 6,1 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيراداته في مختلف أنحاء العالم إلى نحو 170 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من صدوره، وهو رقم بعيد عن ميزانيته المقدرة

بـ 250 مليون دولار.



وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم الرعب "ذي وومن إن ذي يارد" من إنتاج يونيفرسال، محققا 4,5 ملايين دولار.



وفي ما يلي باقي الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:



6- "ديث اوف ايه يونيكورن" (2,7 مليون دولار).



7- "ذي تشوزن: لاست سوبر بارت 1" (1,9 مليون دولار).



8- "هيل أوف ايه سمر" (1,8 مليون دولار).



9- "ذي فراند" (1,6 مليون دولار).



10- "كابتن أميركا: برايف نيو وورلد" (1,4 مليون دولار).



