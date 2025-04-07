"جاينت" و"بنجامين باتون" يحصدان أبرز جوائز أوليفييه المسرحية

وسط أجواء فنية ساحرة، أُقيم مساء أمس الأحد حفل توزيع جوائز أوليفييه السنوي داخل قاعة ألبرت الملكية في لندن.



وفي التفاصيل، فاز النجم الأميركي جون ليثغو بجائزة أفضل ممثل عن دور "دال" في مسرحية "جاينت" التي كتبها مارك روزنبلات.



وقال ليثغو لوكالة رويترز: "أشعر برعشة في كل أنحاء جسدي. لم أشعر بهذا الشعور أبدًا"، وأضاف "كان من المؤثر للغاية أن أحظى بمثل هذا الاحتضان من المسرح الإنكليزي".



وفاز العمل أيضا بجائزة أفضل مسرحية جديدة، كما حصد إليوت ليفي جائزة أفضل ممثل مساعد.



أما المسرحية الموسيقية المقتبسة من قصة قصيرة للكاتب إف. سكوت فيتزغيرالد، "ذا كيوريس كيس أوف بنجامين باتون"، فقد حظيت بإشادة كبيرة منذ بدء عرضها العام الماضي.



ونال العمل جائزة أفضل مسرحية موسيقية جديدة، وجائزة المساهمة الموسيقية المتميزة، وحصد الممثل جون دالغليش الذي قام بدور "باتون" جائزة أفضل ممثل في مسرحية موسيقية.



وفازت ليزلي مانفيل بجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لشخصية جوكاستا في مسرحية "أوديب"، لتحقق بذلك ثاني جائزة أوليفييه لها.



وحصدت إيميلدا ستونتون جائزة أوليفييه الخامسة لها، إذ فازت بجائزة أفضل ممثلة في مسرحية موسيقية عن دور دوللي ليفي في العرض الناجح "هالو دوللي!".