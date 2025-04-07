بعد تعرضه لأزمة قلبية... المخرج ناني موريتي يغادر المستشفى

غادر المخرج الإيطالي ناني موريتي المستشفى يوم أمس الأحد، بعد دخوله العناية المركزة الأربعاء بسبب تعرضه لأزمة قلبية.



وتواصل موريتي عبر الهاتف مع مهرجان "كوستودي دي سونيه - اي تيسوري ديلا تشينيتيكا ناتسيوناليه" المُقام في روما، وفق ما أفاد المنظمون لوكالة "فرانس برس".



كما أوضح القائمون على المهرجان أنّ موريتي أجرى المكالمة الهاتفية من منزله.



وكان رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى سان كاميلو قد أعلن الخميس، أن حالة موريتي "مستقرة".