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شبيهة تايلور سويفت تحدث ضجة واسعة في أحدث ظهور لها... والجمهور يتفاعل! (صور)

فنّ
2025-04-08 | 03:23
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شبيهة تايلور سويفت تحدث ضجة واسعة في أحدث ظهور لها... والجمهور يتفاعل! (صور)
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شبيهة تايلور سويفت تحدث ضجة واسعة في أحدث ظهور لها... والجمهور يتفاعل! (صور)

أحدثت كيلي ثراشر، شبيهة المغنية الشهيرة تايلور سويفت، فوضى كبيرة بعد حضورها مباراة سبورتينغ كانساس سيتي مساء السبت الماضي.

واعتقد المشجعون أن ثراشر هي سويفت، ولوحوا لها من مقاعدهم والتقطوا الصور معها بحماس.

واستذكرت صديقة ثراشر الفوضى العارمة التي أحدثتها خلال المباراة، حيث كتبت عبر حسابها على انستغرام: "كنا هناك فقط للاحتفال بعيد ميلاد صديقتنا لكن إحضار شبيهة تايلور سويفت يعني احتياجك فجأة لمرافقة أمنية، وينتهي بك الأمر في حانة الملعب السرية مع اللاعبين بعد المباراة".

والجدير ذكره أن سويفت أصبحت وجهاً مألوفاً في كانساس سيتي خلال العامين الماضيين، نظرًا لمواعدتها نجم فريق تشيفز، ترافيس كيلسي.
 
 
 

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