بعد ظهورها بملابس فضفاضة... ريهانا تثير شائعات حملها مجدداً (صور)

أثارت النجمة ريهانا شائعات جديدة حول حملها بطفلها الثالث بعد ظهورها بملابس فضفاضة يوم الأحد الماضي.

وارتدت ريهانا بدلة رياضية فضفاضة باللون الرمادي أثناء تسوقها في مزارع بريستول في لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة، الأمر الذي ساهم في إثارة شائعات حملها مجدداً.

وأثار الجمهور شائعات حمل ريهانا للمرة الأولى بعدما نشر حساب علامتها التجارية Fenty Beauty على انستغرام مجموعة من الصور لها والتي ظهرت فيها بفستان طويل باللون الذهبي.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، حيث كتب أحد الأشخاص: "أعلنوا عن الحمل الآن"، وعلّق آخر: "هذا الفستان يوحي بحمل جديد".

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