الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سعفة ذهبية فخرية لروبرت دي نيرو في افتتاح مهرجان كان

فنّ
2025-04-08 | 08:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سعفة ذهبية فخرية لروبرت دي نيرو في افتتاح مهرجان كان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سعفة ذهبية فخرية لروبرت دي نيرو في افتتاح مهرجان كان

يمنح مهرجان كان السينمائي الممثل الأميركي الكبير روبرت دي نيرو سعفة ذهبية فخرية خلال مراسم افتتاح دورته الثامنة والسبعين التي تقام من 13 إلى 24 ايار المقبل، وفق ما أعلن المنظمون الاثنين.

وقال الممثل البالغ 81 عاما في بيان صادر عن المهرجان  "لدي عاطفة قوية تجاه مهرجان كان السينمائي، وخصوصا أنه يجمعنا في هذا الأيام، بينما تفرّقنا ظروف كثيرة. إنه كالعودة إلى المنزل".

ويكّرَم الممثل والمخرج والمنتج بعد 14 عاما على ترؤسه لجنة التحكيم في دورة 2011، عن مجمل مسيرته الفنية التي طبعتها أدوار شهيرة، وخصوصا في أفلام من إخراج مارتن سكورسيزي، أبرزها  "تاكسي درايفر" الذي نال السعفة الذهبية عام 1976.

واعتبر المهرجان في بيانه أن دي نيرو أحد "الوجوه المرادفة للفن السابع"، والممثلين الذين "يتركون بصمة على محبي السينما إلى الأبد"، واصفا إياه بأنه "أسطورة السينما".

وأضاف المهرجان أن دي نيرو "بابتسامة لطيفة ونظرة قاسية"، جسّد "بحضوره الطبيعي شخصيات المافيا الإيطالية الأميركية" إلى حد أنه بات مرجعا في هذا النوع من الأدوار الذي أصبح مطبوعا بأدائه.
 
ويلقي دي نيرو محاضرة خلال المهرجان في 14 أيار، علما أن آخر مشاركة له فيه تعود إلى ربيع عام 2023 من خلال فيلم "كيلرز أو ذي فلاور مون"  لمارتن سكورسيزي.

آخر الأخبار

فنّ

ذهبية

فخرية

لروبرت

افتتاح

مهرجان

"قبلني خلافا لإرادتي" وما فعله بعدها صادم... اتهامات خطيرة تطال كاتب سيناريو فيلم "تاكسي درايفر"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-03-20

رئيس الجمهورية منح الفنان الراحل انطوان كرباج وسام الاستحقاق االفضي ذو السعف

LBCI
فنّ
2025-02-13

في دورته الـ75... فيلم عن لاجئة سورية يفتتح مهرجان برلين السينمائي

LBCI
أخبار دولية
2025-02-26

ترامب يقترح "بطاقة ذهبية" بخمسة ملايين دولار من أجل الجنسية الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-14

لبنان أمام فرصة ذهبية لإعادة إحياء علاقاته الاقتصادية مع دول الخليج

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:59

"قبلني خلافا لإرادتي" وما فعله بعدها صادم... اتهامات خطيرة تطال كاتب سيناريو فيلم "تاكسي درايفر"

LBCI
فنّ
05:50

ريتا حايك تستعرض لياقتها البدنية على طريقتها... هذا ما نشرته (فيديو)

LBCI
فنّ
04:30

بعد ظهورها بملابس فضفاضة... ريهانا تثير شائعات حملها مجدداً (صور)

LBCI
فنّ
03:23

شبيهة تايلور سويفت تحدث ضجة واسعة في أحدث ظهور لها... والجمهور يتفاعل! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-04-04

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-28

سلام تلقى برقية تهنئة من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-14

دراسة: الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

LBCI
منوعات
2025-03-26

ارتدته عام 2005... فستان زفاف ميلانيا ترامب معروض للبيع: لن تصدقوا سعره! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:54

نتنياهو يشيد بخطة ترامب لإجلاء سكان قطاع غزة.. اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
06:46

العين على اللقاء الايراني الاميركيّ في سلطنة عمان..

LBCI
أخبار لبنان
06:45

اورتاغوس: على البرلمان أقرار قانون السرية المصرفية وتشريعات إعادة هيكلة القطاع المصرفي

LBCI
أخبار لبنان
06:39

مرقص: الحكومة ستقرّ مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف

LBCI
أخبار دولية
00:15

ترامب ونتايناهو يؤكدان العمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة

LBCI
أخبار دولية
23:54

الصين تتعهد محاربة الرسوم الجمركية الأميركية "حتى النهاية"

LBCI
أخبار دولية
16:39

ترامب: نجري محادثات مباشرة مع إيران... ونتنياهو: نعمل على اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

ماكرون في القاهرة: زيارة بثقل سياسي وقمة ثلاثية من أجل غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مرض الحصبة في تكساس بين الموت واللقاح!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
08:10

وزيرة التربية حددت عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح المجيد

LBCI
حال الطقس
00:08

منخفض جويّ ليل الاربعاء..وطقس الشعانين: خريفيّ مع احتمال خفيف للامطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

"الموت لأميركا" في الجامعة اللبنانية الأميركية

LBCI
أمن وقضاء
06:22

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يوقف وجاهياً كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق

LBCI
أمن وقضاء
12:35

قوى الأمن: توقيف قاتل مواطنة في عين الرمانة وكشف ملابسات الجريمة

LBCI
منوعات
12:30

"عالطبيعة"... نور عريضة تخطف أنظار الجمهور بجمالها الطبيعي (صور)

LBCI
خبر عاجل
03:14

وزير المال للـLBCI: وفد صندوق النقد أبلغنا انه يفضل إقرار القانونين الإصلاحيين (قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة وتنظيم المصارف) في مجلس النواب قبل التوجّه إلى اجتماعات صندوق النقد في واشنطن في 21 من الشهر الجاري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More