نادين الراسي في إطلالة سوداء أنيقة: "وثاق بالمجهول" (صورة)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورة باللونين الأبيض والأسود عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، ظهرت فيها ببدلة باللون الأسود.وكتبت نادين الراسي: "وثاق بالمجهول وما تخاف منو هيدي أول مرة عم تعيش الحياة وعم تخوض تجاربها! البكرا مجهول".