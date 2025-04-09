بعد الشائعات الأخيرة... جاستن بيبر يستعيد بريقه (صور)

شوهد النجم العالمي جاستن بيبر وهو يتجول في بالم سبرينغز بالولايات المتحدة هذا الأسبوع وسط الشائعات التي أحاطت بسلامته وزواجه المضطرب خلال الأشهر القليلة الماضية.



وبدا بيبر بحالة صحية جيدة وهو يبتسم أثناء توجهه إلى سيارته بعد تحدثه مع أحد الأشخاص في المكان.



وفي سياق متصل، كشف مصدر لموقع "ديلي ميل" البريطاني أن زوجته، هايلي بيبر مستعدة للتحدي وتوفير الثبات الذي يحتاجه جاستن.



وتابع المصدر نفسه: "أفضل سيناريو لهما هو أن يكونا معًا. جاستن يحتاج إلى الثبات والنجاة، وهايلي دائمًا مستعدة للتحدي".