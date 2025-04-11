أبرزهم ليدي غاغا... إليكم قائمة بأبرز النجوم المشاركين في مهرجان كوتشيلا 2025!

يحتشد عشرات الآلاف من عشاق الموسيقى اعتبارا من الجمعة في صحراء كاليفورنيا لمتابعة حفلات النجمة ليدي غاغا ومغني الروك الأميركي بوست مالون وفرقة "غرين داي" Green Day الأميركية، أبرز المشاركين في مهرجان كوتشيلا الموسيقي الشهير في الولايات المتحدة، من 11 إلى 13 نيسان ومن 18 إلى 20 نيسان.



ويُرجّح أن يشهد يوم الافتتاح موجة حر، إذ تشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية إلى أن الحرارة ستتجاوز 37 درجة مئوية.



وتصل الحماسة في ليلة الافتتاح إلى ذروتها مع حفلة مغنية البوب ليدي غاغا المعروفة بغرابتها على المسرح، والتي أصدرت أخيرا ألبومها "ميهم" Mayhem، ووعدت النجمة بـ"ليلة من الفوضى العارمة" لإطلاق هذا الحدث المهم الذي يشكل البداية غير الرسمية لموسم المهرجانات الموسيقية.



وتشارك في المهرجان مجموعة واسعة من النجوم البارزين، من بينهم الجنوب إفريقية تايلا وتشارلي إكس سي إكس بالإضافة إلى مغني الراب ترافيس سكوت الذي سيكون ضيفا خاصا لمهرجان كوتشيلا بعد حفلة "غرين داي" السبت.



ومن بين الفنانين البارزين الآخرين المتوقع حضورهم، فرقة "راوايانا" Rawayana من فنزويلا، بالإضافة إلى الفرنسيين بولو وبان، وفرقة "كرافتفيرك" Kraftwerk الألمانية.



ويتولى المايسترو الفنزويلي الشهير غوستافو دوداميل قيادة أوركسترا لوس أنجلوس الفلهارمونية في حفلة عند غروب الشمس، وهي أول حفلة لأوركسترا محترفة في مهرجان كوتشيلا.



وستعتلي نجمة الهيب هوب ميغن ذي ستاليون المسرح الرئيسي الأحد، قبل الحفلة الموسيقية للمغني بوست مالون.



وبالإضافة إلى "غرين داي" و"ذي بروديجي"، تشارك في المهرجان أيضا فرق أخرى من بينها "ذي غو غوز" The Go-Gos و"ميسفيتس" Misfits بتشكيلتها الأصلية و"جيمي إيت وورلد" Jimmy Eat World وفرقة البانك الشهيرة "سيركل جيركس" Circle Jerks.

المصدر: فرانس برس