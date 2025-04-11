بعد مرور 24 سنة على صدور ألبومها الأخير... هذا ما تحضّر له فرقة "بالب" الإنكليزية

أعلنت فرقة "بالب" أو "Pulp" التي اشتهرت في عصر الـ"Britpop" في تسعينات القرن العشرين أنها ستصدر ألبوما وهو الأول لها منذ نحو 24 سنة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وفي الوقت نفسه، طرحت الفرقة الخميس أغنية منفردة جديدة ومن المقرر أن يصدر الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "مور" في حزيران المقبل.



وأوضح مغني الفرقة وقائدها جارفيس كوكر في حديث لإذاعة "بي بي سي 6 ميوزيك" أن الرغبة في العودة إلى الاستوديو ولدت لدى لمّ شمل الفرقة وجولة حفلاتها عام 2023.



وأهدت الفرقة الألبوم الجديد "مور" لروح عازف الغيتار السابق فيها ستيف ماكي الذي توفي في آذار 2023 عن 56 عاما.



وتتسم أغنية "سبايك آيلند" المنفردة بالمميزات نفسها التي كانت سببا لنجاح الفرقة المولودة في شيفيلد، والتي أنتجت أغنيات ناجحة عالميا.



وأشار كوكر في بيان إلى أن الألبوم سُجّل في ثلاثة أسابيع في لندن خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول وأضاف "إنها أقصر مدة تسجيل لألبوم للفرقة"، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لم يُستخدم في العملية.

