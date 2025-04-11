الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد مرور 24 سنة على صدور ألبومها الأخير... هذا ما تحضّر له فرقة "بالب" الإنكليزية

فنّ
2025-04-11 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد مرور 24 سنة على صدور ألبومها الأخير... هذا ما تحضّر له فرقة &quot;بالب&quot; الإنكليزية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد مرور 24 سنة على صدور ألبومها الأخير... هذا ما تحضّر له فرقة "بالب" الإنكليزية

أعلنت فرقة "بالب" أو "Pulp" التي اشتهرت في عصر الـ"Britpop" في تسعينات القرن العشرين أنها ستصدر ألبوما وهو الأول لها منذ نحو 24 سنة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي الوقت نفسه، طرحت الفرقة الخميس أغنية منفردة جديدة ومن المقرر أن يصدر الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "مور" في حزيران المقبل.

وأوضح مغني الفرقة وقائدها جارفيس كوكر في حديث لإذاعة "بي بي سي 6 ميوزيك" أن الرغبة في العودة إلى الاستوديو ولدت لدى لمّ شمل الفرقة وجولة حفلاتها عام 2023.

وأهدت الفرقة الألبوم الجديد "مور" لروح عازف الغيتار السابق فيها ستيف ماكي الذي توفي في آذار 2023 عن 56 عاما.

وتتسم أغنية "سبايك آيلند" المنفردة بالمميزات نفسها التي كانت سببا لنجاح الفرقة المولودة في شيفيلد، والتي أنتجت أغنيات ناجحة عالميا.

وأشار كوكر في بيان إلى أن الألبوم سُجّل في ثلاثة أسابيع في لندن خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول وأضاف "إنها أقصر مدة تسجيل لألبوم للفرقة"، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لم يُستخدم في العملية.

آخر الأخبار

فنّ

ألبومها

الأخير...

تحضّر

"بالب"

الإنكليزية

LBCI التالي
جورج خباز وإيوان يجتمعان في البترون... وصورة توثّق اللحظة (صورة)
بعد تصرفاته الغريبة في الآونة الأخيرة... جاستن بيبر يهاجم المصورين في أحد المقاهي (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-02-19

مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": لبنان يملك ورقة صلبة لاستعادة ما لم يحرر بعد

LBCI
أخبار دولية
2025-04-04

ترامب يدعم مارين لوبان بعد صدور حكم بإدانتها: "حملة شعواء"

LBCI
منوعات
2025-02-06

زوجة نجل ترامب تعود إلى الشاشة بعد غياب... هذا ما تحضّر له!

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-03

الرئيس عون عرض الأوضاع الاقتصادية مع عربيد...وصدور مراسيم تعيين وترقية أعضاء المجلس العسكري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:15

أبرزهم ليدي غاغا... إليكم قائمة بأبرز النجوم المشاركين في مهرجان كوتشيلا 2025!

LBCI
فنّ
04:25

في الرياض... نانسي عجرم تبهر الجمهور بإطلالة جلدية عصرية (فيديو)

LBCI
فنّ
03:22

جورج خباز وإيوان يجتمعان في البترون... وصورة توثّق اللحظة (صورة)

LBCI
فنّ
2025-04-10

بعد تصرفاته الغريبة في الآونة الأخيرة... جاستن بيبر يهاجم المصورين في أحد المقاهي (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل أمام تحدي صفقة الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
14:15

مرقص: مجلس الوزراء باشر بدراسة مواد مشروع قانون إصلاح المصارف

LBCI
اقتصاد
2025-04-10

نقابة الدواجن تحضر لإعداد إستراتيجية وطنية للقطاع: الإنتاج يسجل زيادة ملحوظة والأسعار مستقرة

LBCI
صحة وتغذية
2025-04-10

طبيبة تحذر: "عادة ليلية شائعة قد تدمّر صحتك النفسية والجسدية!" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

تأثير سياسات ترامب تطال الثقافة الإجتماعية المحافظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إجراءات للجيش اللبنانيّ لمكافحة التهريب وضبط الحوادث الأمنية على الحدود اللبنانية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

حرب غزة الحاضر الابرز في منتدى انطاليا الدبلوماسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل أمام تحدي صفقة الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سلطنة عمان تجمع أميركا وايران مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الرواتب والتقديمات على الطاولة... وكل الأنظار تتجه إلى 28 نيسان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الجمهور اللبناني على موعد الليلة مع سهرة من حفلة لفرقة كركلا

LBCI
أخبار دولية
13:26

من واشنطن إلى بكين... حرب التعريفات بلا هوادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ملف المرفأ يتحرك من الباب العالي ابراهيم وصليبا أمام البيطار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:39

منخفض جوي يؤثر على لبنان... وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
23:26

وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
00:52

تحطم مروحية في نهر هدسون في نيويورك (صور وفيديو)

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 11-4-2025

LBCI
أخبار لبنان
01:26

جنبلاط: للوقوف دقيقة صمت وتأمل ومراجعة بدل إعطاء الدروس في كيفية التصرف

LBCI
أخبار دولية
05:10

الدولار يبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 3 سنوات

LBCI
آخر الأخبار
05:38

الرئيس عون لأصحاب المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - "النافعة": أنا هنا لأني أعرف مشاكلكم والمطلوب منكم إبلاغي بالصعوبات التي تواجهكم وأقول لكم من يغطّي الفساد هو مشارك فيه فكونوا انتم عيوننا وأنا ووزير الداخلية هنا لمساعدتكم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More