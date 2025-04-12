الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بطريقة "مختلفة"... كارول سماحة تغني ألبومها الجديد من المنزل

فنّ
2025-04-12 | 03:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بطريقة &quot;مختلفة&quot;... كارول سماحة تغني ألبومها الجديد من المنزل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بطريقة "مختلفة"... كارول سماحة تغني ألبومها الجديد من المنزل

في خطوة فنية مبتكرة وغير تقليدية، أطلقت النجمة كارول سماحة حفلة غنائية خاصة ومصورة من أجواء منزلية دافئة.

وأدت كارول سماحة خلالها أغاني ألبومها الأخير "مختلفة" مباشرة بمرافقة فرقتها الموسيقية وابنتها الصغيرة، في جلسة حميمة وعفوية تعكس شخصيتها القريبة من الجمهور.
 

آخر الأخبار

فنّ

"مختلفة"...

كارول

سماحة

ألبومها

الجديد

المنزل

بعد مرور 24 سنة على صدور ألبومها الأخير... هذا ما تحضّر له فرقة "بالب" الإنكليزية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-25

بعد إصدارها ألبومها الجديد... كارول سماحة تهنئ أحلام الشامسي برسالة مميزة والأخيرة ترد!

LBCI
فنّ
2025-04-10

على أنغام أغنية "مرايتي يا مرايتي"... ريتا حايك تدعم قطاع السينما بطريقة مميزة (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-02-23

إسرائيل تعلن "إخلاء" 3 مخيمات بشمال الضفة الغربية من سكانها وعدم السماح بعودتهم

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-28

زيلينسكي: كييف تلقت مسودة بشأن صفقة معادن جديدة من أميركا وهي "مختلفة تماما" عن إطار العمل السابق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:00

بعد مرور 24 سنة على صدور ألبومها الأخير... هذا ما تحضّر له فرقة "بالب" الإنكليزية

LBCI
فنّ
2025-04-11

أبرزهم ليدي غاغا... إليكم قائمة بأبرز النجوم المشاركين في مهرجان كوتشيلا 2025!

LBCI
فنّ
2025-04-11

في الرياض... نانسي عجرم تبهر الجمهور بإطلالة جلدية عصرية (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-04-11

جورج خباز وإيوان يجتمعان في البترون... وصورة توثّق اللحظة (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-09

هبة نصر للـLBCI: الملف الرئيسي منذ الـ2010 هو الصين واليوم هو بأهمية أكبر بالنسبة لإدارة ترامب

LBCI
خبر عاجل
2025-04-02

معلومات للـLBCI: البنك الدولي لن يبدأ بتنفيذ القرض بقيمة ٢٥٠ مليون دولار والمخصص لإزالة أنقاض الحرب قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والأعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بـ٢١ نيسان بواشنطن

LBCI
منوعات
2025-04-09

عوامل تشير إلى عدم استمرارية العلاقة للمدى البعيد... هذا ما كشفته هذه المعالجة الزوجية

LBCI
خبر عاجل
2025-04-06

الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سيارة "رابيد" على طريق بلدة الناقورة - قضاء صور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:33

مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفيّ

LBCI
أخبار دولية
07:56

المحادثات الإيرانية - الأميركية... أنظار العالم تتجه إلى سلطنة عُمان

LBCI
آخر الأخبار
07:49

وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة... إليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
07:48

اللبنانيون يستعدون للاحتفال بأحد الشعانين... وهكذا سيكون الطقس

LBCI
اقتصاد
07:45

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون اصلاح المصارف... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
04:49

عراقجي: إيران تسعى إلى "اتفاق عادل" مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
04:30

خبير في اللامركزية والانتخابات أندريه سليمان: هناك حاجة لإقرار نظام لدمج البلديات

LBCI
أخبار لبنان
04:13

المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات: نتوقع ازدياد عدد النساء المرشحات للإنتخابات البلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:04

اللقاء الأميركي-الإيراني في سلطنة عُمان... هذه تفاصيله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:12

طقس أحد الشعانين "بارد"... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
03:21

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نأسف للسكوت الوطني والقانوني عن افتراءات تُساق ضدنا

LBCI
أخبار دولية
05:35

ضبط كميات كبيرة من "الكبتاغون" داخل مرفأ اللاذقية

LBCI
أخبار دولية
00:38

ترامب يطلب من الكونغرس أن يجعل التوقيت الصيفي دائما

LBCI
اقتصاد
03:05

رائد خوري من واشنطن: مهلة حتى أيلول لحسم ملفي حزب الله والموضوع المالي وأولوية أميركية للبنان "لم تحصل من 60 سنة"

LBCI
أمن وقضاء
04:32

مخدرات وأعمال منافية للحشمة... وقوى الأمن توقفهم في جونية

LBCI
اسرار
00:34

أسرار الصحف 12-4-2025

LBCI
أخبار دولية
23:12

ترامب: أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة ولكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More