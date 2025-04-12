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محامو "ديدي" سيطلبون رأي المحلفين في تهم عدة ضد مغني الراب الأميركي

فنّ
2025-04-12 | 12:50
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محامو &quot;ديدي&quot; سيطلبون رأي المحلفين في تهم عدة ضد مغني الراب الأميركي
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محامو "ديدي" سيطلبون رأي المحلفين في تهم عدة ضد مغني الراب الأميركي

أظهرت مسودة استبيانات قدمها محامو مغني الراب الأمريكي شون "ديدي" كومس أن المحلفين المحتملين في محاكمته الشهر المقبل سيجري سؤالهم عن آرائهم بشأن مجموعة من التهم بما في ذلك الخطف وتوزيع المخدرات والاتجار بالجنس.

ويواجه كومس (55 عاما) خمس تهم جنائية من بينها الابتزاز والاتجار بالجنس.

ويتهم ممثلو الادعاء كومس، نجم الهيب هوب المعروف أيضا خلال مسيرته الفنية باسمي باف دادي وبي. ديدي، باستغلال إمبراطوريته التجارية للاعتداء الجنسي على نساء في الفترة من عام 2004 إلى 2024.

ومن المقرر أن تبدأ في الخامس من أيار عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين للمحاكمة التي ستجري في محكمة اتحادية في مدينة نيويورك.

وورد في مسودة الاستبيانات "تتضمن التهم في هذه القضية الاختطاف، والحرق العمد، ورشوة شاهد، وعرقلة سير العدالة، وتوزيع المخدرات، والعمل القسري، والاتجار بالجنس، والنقل لأغراض البغاء".

وأضافت المسودة "هل هناك أي شيء في طبيعة هذه الاتهامات من شأنه أن يصعب عليكم التحلي بالإنصاف والحياد؟".

وتحذر مسودة الاستبيانات أيضا من أنه يمكن تقديم مقاطع الفيديو والصور التي تظهر العنف الجسدي وتتضمن مشاهد وألفاظ جنسية صريحة كأدلة خلال المحاكمة.

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