بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)

احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع ولديها هافن وجوفاني بمناسبة أحد الشعانين.



وشاركت نادين نسيب نجيم مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على منصة انستغرام والتي ظهرت فيها مع ابنها وابنتها.



وسيطرت ألوان البيج، الأبيض والرمادي على إطلالات نادين نسيب نجيم وولديها حيث أثنى المتابعون على جمال الصور.



وعايدت نادين نسيب نجيم متابعيها وكتبت: "شعنينة مباركة".